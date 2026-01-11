Συγκινητικές στιγμές στα αποδυτήρια της Μάκλσφιλντ μετά την ιστορική πρόκριση επί της Κρίσταλ Πάλας (vid)

Η Μάκλσφιλντ που αγωνίζεται την 6η κατηγορία της Αγγλίας έγραψε ιστορία στο FA Cup, αποκλείοντας την κάτοχο του τροπαίου, Κρίσταλ Πάλας.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, μάλιστα εκτυλίχθηκαν συγκλονιστικές στιγμές, αφού οι γονείς του αδικοχαμένου παίκτη της Μάκλσφιλτν Ίθαν ΜακΛίοντ, που έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στις 17 Δεκεμβρίου, βρέθηκαν στα αποδυτήρια.

Οι γονείς του ΜακΛίοντ μοίρασαν συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές της Μάκλσφιλντ, με τους συμπαίκτες του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή να τους προσφέρουν μια ζεστή αγκαλιά, με το video όπως είναι φυσικό να γίνεται viral.