Παναθηναϊκός: Γυρίζει στην Ελλάδα ο Λαφόν, κερδίζει μια εβδομάδα παρουσίας

Ο αποκλεισμός της Ακτής Ελεφαντοστού από το Κόπα Άφρικα έχει ως αποτέλεσμα ο Αλμπάν Λαφόν να επιστρέψει νωρίτερα στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό.

Ο γκολκίπερ του «Τριφυλλιού» εκπροσώπησε την Ακτή Ελεφαντοστού στο Κόπα Άφρικα, με την ομάδα του ωστόσο να αποκλείεται στα προημιτελικά, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό.

Κι αυτό γιατί θα επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα και θα τεθεί στην διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ, κερδίζοντας ουσιαστικά μια εβδομάδα. Σε μια περίοδο που ο σύλλογος δίνει σημαντικότατα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη και χρειάζεται όλους τους παίκτες του διαθέσιμους.

Οι ημιτελικοί της διοργάνωσης θα λάβουν χώρα στις 14 Ιανουαρίου, ο μικρός τελικός στις 17 και ο τελικός στις 18, επομένως εάν η Ακτή Ελεφαντοστού είχε προκριθεί στους «4» η επιστροφή του θα πήγαινε μια εβδομάδα πίσω…