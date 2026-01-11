Νέα βαθμολογική απώλεια για την Βαλένθια

Δύο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη που δίνει για την αποφυγή του υποβιβασμού «πέταξε» απόψε στο «Μεστάγια» η Βαλένθια, με το 1-1 που παραχώρησε στην «αδιάφορη» βαθμολογικά, Έλτσε.

Το γκολ-ισοφάρισης του Πεπέλου στο φινάλε δεν ήταν αρκετό για να βγάλει τις «νυχτερίδες» από τη ζώνη του υποβιβασμού, όπου και θα παραμείνουν στο πρώτο μισό του ισπανικού πρωταθλήματος.

Οι φιλοξενούμενοι κόντρα στην ροή του αγώνα, ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ντιανγκανά στο 75' να σκοράρει ένα υπέροχο γκολ, όμως ο σκόρερ στη συνέχεια έγινε μοιραίος.

Στο 87ο λεπτό, μετά από εκτέλεση φάουλ ο Ντιανγκανά βρήκε την μπάλα με το χέρι, με τον διαιτητή να δείχνει το σημείο του πέναλτι και τον Πεπέλου να ευστοχεί για να ισοφαρίσει στο τελικό 1-1.