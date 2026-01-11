Ντεμπούτο Ροσένιορ στην Τσέλσι με «πεντάρα» και πρόκριση στους «32» του Κυπέλλου Αγγλίας

Απόλυτα επιτυχημένο ήταν το ντεμπούτο του Λίαμ Ροσένιορ στον πάγκο της Τσέλσι. Υπό τις οδηγίες του νέου τους προπονητή οι Λονδρέζοι συνέτριψαν εκτός έδρας με 5-1 την Τσάρλτον και προκρίθηκαν πολύ εύκολα στη φάση των «32» του Κυπέλλου Αγγλίας.

Παρότι έπαιξε ως επί το πλείστον με αναπληρωματικούς, η Τσέλσι δεν είχε κανένα πρόβλημα στο «Βάλεϊ» και με τα γκολ των Χάτο (45'+4), Ανταραμπιόγιο (50'), Γκίου (60'), Νέτο (90'+1) και Φερνάντες (90΄+4 πέναλτι) πήρε άνετα το «εισιτήριο» για τον επόμενο γύρο της διοργάνωσης. Για την ομάδα της Championship είχε μειώσει προσωρινά (57') ο Λίμπερν.

Μεγάλη πρόκριση για τους «32» του Κυπέλλου Αγγλίας, μέσα στο Λονδίνο επί της Τότεναμ, πήρε η Άστον Βίλα. Οι «χωριάτες» επιβεβαίωσαν σ' ένα ακόμη δυνατό ματς την εφετινή δυναμική τους κι έτσι εκτός από το πρωτάθλημα (ισοβαθμούν στην 2η θέση με τη Σίτι), μετά το αποψινό 2-1 επί των «πετεινών» παρέμειναν και στη διεκδίκηση του σπουδαίου τροπαίου του FA Cup.

Μπουέντια και Ρότζερς στο 22' και 45'+3 έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του Ουνάι Έμερι. Παρότι οι γηπεδούχοι μείωσαν γρήγορα στο β' μέρος με τον Οντομπέρτ (54'), το σκορ δεν άλλαξε στο υπόλοιπο της αναμέτρησης κι ως εκ τούτου το συγκρότημα του Τόμας Φρανκ τέθηκε εκτός μάχης και από το Κύπελλο.