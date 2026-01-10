Aντίπαλοι ΠΑΟΚ: «Νοσοκομείο» η Μπέτις - Τρία νέα προβλήματα ενόψει Τούμπας

Τα προβλήματα στη Μπέτις συνεχίζονται, λίγες μέρες πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (22/1) - Τραυματισμοί, απόντες και... φευγάτοι

Ισοπαλία σαν... ήττα για την ομάδα του Πελεγκρίνι στην Βόρεια Ισπανία κόντρα στην ουραγό Οβιέδο (1-1), ισοφαρίζοντας με τον Λο Σέλσο στο 83ο λεπτό.

Εκτός των χαμένων βαθμών η αντίπαλος του ΠΑΟΚ καλείται να διαχειριστεί τρία νέα προβλήματα τραυματισμών, τα οποία οδήγησαν σε ισάριθμες αναγκαστικές αλλαγές.

Ο λόγος για τους Τζούνιορ Φίρπο, Άνχελ Ορτίς και Κούτσο Ερνάντες, οι οποίοι αποχώρησαν με μυϊκά προβλήματα. Όπως ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ο τεχνικός των «Βερδιμπλάνκος»: «Και οι τρεις αλλαγές οφείλονταν σε μυϊκούς τραυματισμούς. Θα δούμε πώς θα αντιδράσουν τις επόμενες ημέρες, αλλά πιθανότατα θα μείνουμε με τρεις παίκτες λιγότερους».

Μπορεί οι δύο πρώτοι να λογίζονται ως αναπληρωματικοί στα «άκρα» της άμυνας, όμως η απουσία του Κούτσο αναμένεται να επηρεάσει εν πολλοίς και τις μεταγραφές της Μπέτις.

Ο Κολομβιανός επιθετικός θεωρείται ο βασικός της ομάδας, όντας και ο πρώτος σκόρερ, με τους δύο έτερους (Μπακαμπού-Άβιλα) να θεωρούνται... φευγάτοι. Όπως και να έχει όμως, ο επιθετικός από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θα λείψει από τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, εκτίοντας ποινή κίτρινων καρτών, κάτι που θα συμβεί και με τον τραυματία Ίσκο.

Αμφίβολοι για τον αγώνα της Τούμπας στις 22 Ιανουαρίου λογίζονται και οι Εζαλζουλί-Άμραμπατ, οι οποίοι θα φτάσουν ως το τέλος του Κόπα Άφρικα με το Μαρόκο, επιστρέφοντας στην Ανδαλουσία -στην καλύτερη των περιπτώσεων- στις 19 Ιανουαρίου, μόλις 48 ώρες πριν την αναχώρηση των Ισπανών για τη Θεσσαλονίκη.