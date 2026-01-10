Ταρέμι: «Δεν μπορώ να είμαι χαρούμενος - Η χώρα μου δεν φαίνεται καλά»

Τη στήριξη στον λαό του Ιράν εξέφρασε ο Μεχντί Ταρέμι.

Ο Ιρανός επιθετικός σκόραρε στη νίκη του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο με 2-0 αλλά δεν το πανηγύρισε εξαιτίας των όσων συμβαίνουν στη χώρα του.

Οι δηλώσεις του στην κάμερα της Nova.

«Υπάρχουν κάποια προβλήματα στο Ιράν, με την κυβέρνηση και τον λαό. Ως παίκτης πρέπει να είσαι με τον κόσμο, γιατί αυτός στέκεται στο πλευρό μας. Επειδή η χώρα μας δεν φαίνεται καλά, δεν μπορώ να είμαι χαρούμενος. Από την πλευρά των οπαδών του Ολυμπιακού, πρέπει να είμαι. Προκαλεί μπέρδεμα και δεν ξέρω τι να κάνω».

Για τον αγώνα: ««Νιώθω καλά, ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Από την αρχή προσπαθήσαμε να πιέσουμε ψηλά και να βρούμε κενά. Τα πήγαμε υπέροχα και ο τρόπος που παίξαμε ήταν καλό».

Για το αν ήταν το δώρο του προς τον Μεντιλίμπαρ που έφτασε τα 99 του ματς στον Ολυμπιακό: «Θα μπορούσα να του δώσω τη φανέλα μου. Του εύχομαι όλα τα καλά, ξέρει τι θέλει από τη δουλειά του. Θα προσπαθήσουμε να εκπληρώνουμε τους στόχους μας, μέχρι το τέλος της σεζόν».