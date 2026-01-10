Κένι: «Πλέον έμαθα πως λειτουργούν οι παίκτες και ο προπονητής στον ΠΑΟΚ»

Για την άμεση προσαρμογή του στα θέλω του Λουτσέσκου, μίλησε ο Τζόντζο Κένι μετά την ευρεία νίκη του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο (0-3).

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην Cosmote TV:

Για τις αντοχές του και τις πρώτες εντυπώσεις με τον ΠΑΟΚ: «Ήμουν καινούριος, έχω έξι μήνες εδώ, αλλά πλέον μαθαίνω πως λειτουργούν οι παίκτες, η ομάδα, ο προπονητής. Στόχος να παίξω όσα παραπάνω ματς μπορώ. Πολύ χαρούμενος για τη σημερινή νίκη».

Για τις σέντρες του: «Όχι δεν τις μετράω. Δεν είναι η δουλειά μου αυτή, δεν έχει σημασία. Προσπαθώ να ανεβαίνω και να είμαι όσο καλύτερος μπορώ είτε σε άμυνα είτε σε επίθεση»

Για την ασίστ και το κομβικό παιχνίδι: «Όλα τα παιχνίδια είναι mustwin. Το πιο σημαντικό είναι να πηγαίνουμε παιχνίδι με το παιχνίδι για τη νίκη».