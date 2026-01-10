Λουτσέσκου: «Καμία νίκη δεν είναι εύκολη, δεν χρειάζεται πίεση ο Ζαφείρης»

Χωρίς διάθεση για... μεγάλα λόγια εμφανίστηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην συνέντευξη Τύπου μετά την νίκη του ΠΑΟΚ με 0-3 κόντρα στον Παναιτωλικό, ενώ προσπάθησε να αποβάλει την πίεση γύρω από τον Χρήστο Ζαφείρη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το αν ήταν εύκολη νίκη και το πρώτο γκολ του Ντέλια με το κεφάλι: «Καμία νίκη δεν είναι εύκολη, για όλες τις νίκες πρέπει να παλέψεις. Ήταν μια καλή εμφάνιση, με ένταση, με συγκέντρωση και με επιθετικότητα. Με απόλαυση να παίξει να ποδοσφαίρο και να μην αφήσει τον αντίπαλο να αντιδράσει. Πρέπει να μείνουμε σε αυτό τον ρυθμό και να έχουμε αυτήν την αποφασιστικότητα. Δεύτερο σερί ματς που θα μπορούσαμε να βάλουμε 4-5 γκολ. Δεν με νοιάζει πως μπαίνουν τα γκολ αρκεί να μπαίνουν. Με ενδιαφέρει να σκοράρει ο Κωνσταντέλιας και δε με ενδιαφέρει ο τρόπος»

Για την εικόνα τον Ζαφείρη: «Πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για τον Ζαφείρη. Ξέρουμε την ποιότητα του αλλά δεν πρέπει η πίεση να τον αφήσουμε να τον επηρεάσει. Χρειάζεται χρόνο να βρει χημεία με τους υπόλοιπους. Δεν μπορεί κανείς παίκτης να πάρει μόνος του, όλοι μαζί κερδίζει η ομάδα. Παρά πολύ σημαντικός παίκτης. Είμαι χαρούμενος και κρατάω τους τρεις βαθμούς. Καλή η απόδοση αλλά ακόμα καλύτεροι οι τρεις βαθμοί»

Για το ματς με τον Ολυμπιακό: «Είναι ένα παιχνίδι που κρίνει το μέλλον μας στον θεσμό και είναι από τα ματς που ξέρετε ότι λατρεύω να παίζω. Όταν αντιμετωπίζει η ομάδα τέτοια ματς δεν χρειάζεται εγώ να δώσω κανένα παραπάνω κίνητρο σε κανέναν. Η ομάδα θέλει να παίξει τέτοια παιχνίδια συνέχεια, αυτά τα ματς δίνουν πολλά. Είναι για μένα μεγάλο κίνητρο να αντιμετωπίζω τον κύριο Μεντιλίμπαρ και κάθε ματς μαζί του είναι ένα τσάλεντζ. Θα πάμε εκεί για να δώσουμε την μάχη μας μέχρι τέλους και να προκριθούμε».

Για τους παίκτες που γυρίζουν από τραυματισμό δυνατοί φέτος: «Χρειάζονται περισσότερο χρόνο αλλά όσοι γυρίζουν, γυρίζουν καλά. Θέλουν χρόνο και ο Πέλκας και ο Ντεσπόντοφ και τους χρειαζόμαστε σε αυτό το σκληρό πρόγραμμα με σερί παιχνίδια. Έχουμε και αυτή την κατάσταση με τις ιώσεις που μας δημιουργεί προβλήματα, αλλά η ενότητα του γκρουπ μας δίνει λύσεις. Οι απαιτήσεις μου είναι τέτοιες που πάντα ζητάω περισσότερα από όλους. Ξέρουν τι περιμένουν από αυτούς και ελπίζω και τον Λοβρεν να επιστρέψει. Η νοοτροπία μας είναι η πιο σημαντική από όλα. Ο Μιχαηλίδης και ο Γιακουμάκης είναι σε καλύτερη κατάσταση γιατί μπήκαν νωρίτερα στην προπόνηση με την ομάδα».