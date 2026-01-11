Υπερηχητικός με τον Ζαφείρη στη μηχανή του

Ο ΠΑΟΚ ήταν καταιγιστικός όσο χρειαζόταν, πέρασε εύκολα από το Αγρίνιο και έβαλε τον Ζαφείρη στη ζωή του. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Ο Λουτσέσκου δεν μάσησε από την εικόνα του Χρήστου Ζαφείρη απέναντι στον Ατρόμητο και τον έβαλε βασικό στο Αγρίνιο. Και αυτή η απόφαση, μας έδωσε ένα δείγμα για το τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και στο εξής.

Από το πρώτο λεπτό ο ΠΑΟΚ ήταν απειλητικός, μετά το δεκάλεπτο ακύρωσε το επιθετικό παιχνίδι του Παναιτωλικού στο χώρο και απλά περιμέναμε να μάθουμε το σκορ. Το τελικό, διαμορφώθηκε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με το δεύτερο του Γιάννη Κωνσταντέλια που συνεχίζει να οργιάζει και μετά απλά υπήρξε μία έξυπνη διαχείριση μέχρι το τέλος.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με πέντε Έλληνες και μάλιστα όλοι στον άξονα. Ο Τσιφτσής, ο Μιχαηλίδης, ο Ζαφείρης, ο Κωνσταντέλιας και ο Γιακουμάκης. Οι δύο σκόρερ Έλληνες και μάλιστα το πρώτο του Ντέλια, το παρθενικό του «Μάγου» με το κεφάλι στη καριέρα του.

Η ομάδα του Λουτσέσκου δεν κινδύνεψε ποτέ ουσιαστικά, με τις δύο τελικές των γηπεδούχων να βρίσκει η μία εστία και αυτή με την μπάλα να καταλήγει μίζερα στα χέρια του Τσιφτσή.

Στα αξιοσημείωτα, η χημεία Μεϊτέ – Ζαφείρη σε όλους τους τομείς παιχνιδιού, κάτι που το περιμέναμε αλλά δεν το είχαμε δει. Ο νεαρός Έλληνας έχει τις εντάσεις που καλύπτουν τις αδυναμίες του Γάλλου που με τη σειρά του μπορεί να κάνει καλύτερα διαχείριση δυνάμεων.

Στα αξιοσημείωτα επίσης, ότι ήρθε από τον πάγκο. Οι πέντε αλλαγές του μεγάλου λόγιου τεχνικού ήταν οι Καμαρά, Οζντόεφ, Πέλκας, Ντεσπόντοφ και Γερεμέγιεφ, δείγμα πως με τις μεταγραφές – ενώ υπολείπονται μίνιμουμ δύο – και τις επιστροφές, ο ΠΑΟΚ γέμισε.

Και τώρα ο ΠΑΟΚ πάει Καραϊσκάκη. Στη σκιά του ραντεβού στη Παναγιώτα, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων καλούνται να υπενθυμίζουν σε κάποια φαντάσματα πως πρωταγωνιστές είναι αυτοί.

Ο ΠΑΟΚ δείχνει έτοιμος να χτυπήσει το παιχνίδι και να μπει για τα καλά σε τροχιά κατάκτησης του τροπαίου. Απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που μπορεί να μην έχει Ελ Καμπί και Πιρόλα, όμως θα ψάχνει με μανία τη νίκη.

Στα μεταγραφικά, ο ΠΑΟΚ αν όλα κυλήσουν ομαλά μέσα στην εβδομάδα θα ολοκληρώσει του Ντρκούσιτς, ενώ νομίζω πως η υπόθεση του δεξιού μπακ είναι θέμα απόφασης. Έχει βρεθεί, είναι σοβαρή επένδυση, όμως δίνει ουσιαστική λύση και ροτέισον σε μία θέση που η ομάδα πονάει.

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που υπέπεσε στην αντίληψή μου τις τελευταίες μέρες. Μετέφερα μία πληροφορία, πως το κόστος της ομάδας στη τρέχουσα σεζόν φτάνει τα 77 εκατ ευρώ, με το άνοιγμα να μην είναι ξεκάθαρο γιατί ακόμα η ομάδα είναι σε όλες τις διοργανώσεις μέσα.

Στα 77 εκατ. βάζω και τα 12 της μεταγραφής Ζαφείρη και δεν ανέφερα αυτό το νούμερο ως σκέτο μπάτζετ της ομάδας συν τα λειτουργικά. Προφανώς υπάρχουν και έσοδα, όμως μου έκανε το εξής εντύπωση.

Τύπος στο X, που ισχυρίζεται πως είναι ΠΑΟΚτσής, έβαλε το σημείο που έλεγα ότι έλεγα στην εκπομπή του ΠΑΟΚ24 στο youtube και ζήτησε να επέμβει εισαγγελέας αν αυτό που λέω είναι αλήθεια.

Η ρουφιανιά και η αλητεία στη συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει φτάσει σε εξωφρενικά επίπεδα και μου δημιουργήθηκε η αίσθηση πως το προφίλ αυτό το τρέχει δημοσιογράφος. Ή κατευθύνεται από έναν τέτοιο.

Απομονώστε αυτά τα σιχάματα για να μην επηρεάζεται η ψυχική σας υγεία. Μιλάμε για θλίψη.