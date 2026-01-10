Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Ο ελληνικός κορμός που... μάγεψε στο Αγρίνιο

Ο ΠΑΟΚ έκανε ό,τι ήθελε στο Αγρίνιο στο (εκπληκτικό) ντεμπούτο του Ζαφείρη ως βασικός, έχοντας ως κορυφαίους τους Κωνσταντέλια και Γιακουμάκη.

Τσιφτσής: Ένας από τους (λιγοστούς) θεατές του αγώνα. Μία απόκρουση από «χλιαρό» σουτ του Παναιτωλικού που δεν απείλησε στο ματς.

Κένι: Από τους κορυφαίους ξανά ο Άγγλος. Συνεχόμενα ανεβάσματα και άψογη σέντρα-ασίστ στο 0-1 του Κωνσταντέλια.

Βολιάκο: Δεν είχε ιδιαίτερη «δουλειά» στα μετόπισθεν, ενώ είχε μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει με κεφαλιά στην αρχή του ματς.

Μιχαηλίδης: Όπως και ο Ιταλός παρτενέρ του, δεν απειλήθηκε από τον Άλεξιτς, ενώ απείλησε από μακριά. Κομβικές οι μακρινές του πάσες.

Μπάμπα: Ίσως το καλύτερο ματς του Μπάμπα φέτος. Φρέσκος με κίνητρο και δύο καλές ευκαιρίες να σκοράρει.

Μεϊτέ: Η άφιξη του Ζαφείρη έδωσε έναν αέρα «φρεσκάδας» στον Γάλλο, που έκανε τα απολύτως απαραίτητα στον χώρο του κέντρου.

Ζαφείρης: Ήταν παντού είτε αμυντικά αλλά κυρίως επιθετικά. Μία καλή ευκαιρία να σκοράρει και άψογο μοίρασμα της μπάλας.

Τάισον: Ο λιγότερο επιδραστικός από τη μεσοεπιθετική γραμμή, χωρίς να είναι αρνητικός. Φοβερές επιστροφές και αντοχές στο αμυντικό κομμάτι.

Ζίβκοβιτς: «Απείχε» για ένα παιχνίδι από τις ασίστ και επέστρεψε. Πανέμορφη πάσα για το 0-2 του Γιακουμάκη, τρομερές συνεργασίες από τα δεξιά με τον ακούραστο Κένι.

Κωνσταντέλιας: «Μαγεία» ως είθισται. Δύο γκολ και αρκετές πανέμορφες ενέργειες μας... χάρισε στη διάρκεια του ματς.

Γιακουμάκης: Μπορεί να μην έκανε «θόρυβο» όμως είχε ουσία. «Σφράγισε» τη νίκη του ΠΑΟΚ στο 45+1΄με άψογο τελείωμα για το 0-2.

Οι αλλαγές:

Γερεμέγιεφ: Δεν χρειάστηκε να «επέμβει» στον αγώνα με τον νικητή να έχει κριθεί.

Οζντόεφ - Καμαρά: Έδωσαν... βάθος στο κέντρο, απειλώντας από μακριά

Ντεσπόντοφ - Πέλκας: Επέστρεψαν μετά από καιρό αμφότεροι, παίρνοντας πολύτιμα λεπτά ενόψει της συνέχειας.