«Πάρτι» του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, 0-3 ξανά με τον Κωνσταντέλια (vid)

Ό,τι θέλει κάνει ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναιτωλικό, πετυχαίνοντας και τρίτο τέρμα με τον Γιάννη Κωνσταντέλια με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.