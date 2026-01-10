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«Πάρτι» του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, 0-3 ξανά με τον Κωνσταντέλια (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ό,τι θέλει κάνει ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναιτωλικό, πετυχαίνοντας και τρίτο τέρμα με τον Γιάννη Κωνσταντέλια με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.
«Πάρτι» του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, 0-3 ξανά με τον Κωνσταντέλια (vid)