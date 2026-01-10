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Ξεκίνησε απειλητικά το ματς ο ΠΑΟΚ - «Απάντησε» με Άλεξιτς ο Παναιτωλικός (vids)

Ποδόσφαιρο
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Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πολύ δυνατά απέναντι στον Παναιτωλικό, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες με τον Βολιάκο και τον Μιχαηλίδη στο πρώτο 15λεπτο - Απάντησε ο Παναιτωλικός με Άλεξιτς

 

Ξεκίνησε απειλητικά το ματς ο ΠΑΟΚ - «Απάντησε» με Άλεξιτς ο Παναιτωλικός (vids)