«Καθάρισε» την Αλαβές και πατάει γερά στην 3η θέση η Βιγιαρεάλ

Την πολύ καλή της πορεία στη φετινή La Liga συνέχισε η Βιγιαρεάλ, η οποία εκμεταλλεύτηκε για ακόμη μία φορά την έδρα της και νίκησε με 3-1 την Αλαβές για την 19η αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Το «κίτρινο υποβρύχιο» ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και με δυνατό ρυθμό «καθάρισε» το παιχνίδι μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 49’ με τον Μολέιρο, ενώ στη συνέχεια οι Μορένο και Μικαουτάτσε έδωσαν ικανοποιητικό προβάδισμα στη Βιγιαρεάλ, σκοράροντας μέχρι το 75, βάζοντας γερά θεμέλια για τη νίκη.

Η Αλαβές το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο 85’ με τον Μαρτίνεζ, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1, χωρίς όμως να απειλήσει ουσιαστικά.

Με αυτή τη νίκη, η Βιγιαρεάλ έφτασε τους 41 βαθμούς και κρατήθηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας και στο -8 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.