Παντελίδης: «Έπρεπε μετά το γκολ, να καθαρίσουμε το ματς με τις ευκαιρίες μας»

Ο προπονητής της ΑΕΛ, Σάββας Παντελίδης ήταν απογοητευμένος από την ισοπαλία απέναντι στην Κηφισιά (1-1), τονίζοντας πως στις ευκαιρίες που είχαν μετά το γκολ που πέτυχαν να καθαρίσουν το παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από την ισοπαλία, αλλά θα είμαστε για τη γενική εικόνα που δείξαμε.Μπήκαμε καλά στο παιχνίδι και μετά το γκολ που πετύχαμε, είχαμε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να καθαρίσουμε το ματς. Εκεί λείπει η αυτοπεποίθηση μας και σίγουρα χρειάζεται δουλειά. Η αποβολή μας άλλαξες τα σχέδια και δεν ήξερα ποιο από τα παιδιά έπρεπε να αλλάξω, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη κόπωση. Κρατάω το αποτέλεσμα και την εμφάνιση και με την ενίσχυση θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι».