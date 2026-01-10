Τουμπά: «Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην διοίκηση και τον προπονητή»

Ο Αχμέντ Τουμπά μίλησε για τις αλλαγές που έγιναν στις τάξεις του Παναθηναϊκού αλλά και την δουλειά που έκανε όλη η ομάδα στο διάστημα της διακοπής.

Ο Αλγερινός αμυντικός εξήγησε ότι άπαντες θέλουν να δώσουν το μάξιμουμ στους αγώνες που ακολουθούν και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του σε διοίκηση και προπονητή για τις αλλαγές που συντελούνται στο εσωτερικό της ομάδας.

Οι δηλώσεις του θα προβληθούν στην εκπομπή «SportShow» της Cosmote TV, στα πλαίσια του pre-game της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Mετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είχατε ημέρες για να δουλέψετε μαζί με τον προπονητή σας, κάτι που προηγουμένως δεν μπορούσατε λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Σε ποιους τομείς εστιάσατε και τι νομίζεις ότι θα μπορείτε να βελτιώσετε στα επίσημα παιχνίδια;

«Πιστεύω πως δουλέψαμε πολύ και δουλέψαμε σκληρά αυτή την περίοδο. Τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, αυτοί ήταν οι τομείς στους οποίους προσπαθούμε να βελτιωθούμε. Θέλουμε να δώσουμε το μάξιμουμ όλη η ομάδα στους αγώνες μου έρχονται».

Η αλήθεια είναι πως το πρώτο μισό της σεζόν όσον αφορά το ελληνικό Πρωτάθλημα, δεν πήγε καλά για εσάς. Είναι κάτι το οποίο το σκέφτεστε; Θέλετε η ομάδα να δείξει εντελώς διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο μισό; Να βγάλετε άλλα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο, να παρουσιάσετε περισσότερη πίστη και αυτοπεποίθηση; Ποια είναι τα στοιχεία τα οποία θέλετε να έχετε στα επόμενα παιχνίδια;

«Kοιτάξτε, όσον αφορά αυτά τα στοιχεία, εμείς είμαστε ως παίκτες αυτοί που μέσα στον αγωνιστικό χώρο προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Όλα τα υπόλοιπα είναι στα χέρια του προπονητή, υπάρχουν προσθήκες, υπάρχουν νέα πρόσωπα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά μας για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα».

Αναφέρθηκες στις αλλαγές που ήδη γίνονται στην ομάδα. Με ποδοσφαιριστές που ήρθαν, κάποιους άλλους που αποχωρούν. Πιστεύεις πως κινείστε προς τη σωστή κατεύθυνση;

«Ήρθαν κάποιοι που μπορούν βάσει των στοιχείων που έχουν, μπορούν να σας βοηθήσουν περισσότερο; Δεν είναι η δική μου η δουλειά να μιλήσω γι’ αυτά. Έχω όμως απόλυτη εμπιστοσύνη και στη διοίκηση και στον προπονητή, ο οποίος θα επιβάλει την τακτική την οποία επιθυμεί. Εμείς από την πλευρά μας οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να έχουμε θετικά αποτελέσματα».