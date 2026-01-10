Με Ζαφείρη η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναιτωλικό (pic)

Με τον Χρήστο Ζαφείρη για πρώτη φορά στη βασική ενδεκάδα θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναιτωλικό (10/1 19:30).

Επικίνδυνη έξοδος για τον Δικέφαλο που δοκιμάζεται στην έδρα του Παναιτωλικού για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος, θέλοντας να εκμεταλλευτεί πιθανές γκέλες ΑΕΚ και Ολυμπιακού.

Ο Αντώνης Τσιφτσής επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια μετά την γρίπη που πέρασε, ενώ στην άμυνα θα βρεθούν οι Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Βολιάκο και Κένι από τ΄αριστερά προς τα δεξιά.

Στα χαφ δίπλα στον Μεϊτέ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά ως βασικός ο Χρήστος Ζαφείρης, με τον Κωνσταντέλια στο «δέκα», πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη, ενώ στα εξτρέμ θα βρεθούν οι Ζίβκοβιτς και Τάισον.

Για τον γηπεδούχο Παναιτωλικό, ο Κουτσερένκο θα ξεκινήσει κάτω από τα γκολπόστ με τους Μαυρία, Γκαρσία, Σιέλη και Μανρίκε στην τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τ΄αριστερά, ενώ Σατσιάς και Κόγιτς θα βρεθούν στα χαφ. Πίσω από τον Άλεξιτς θα κινηθούν οι Ενκολόλο, Εστεμπάν και Ματσάν.

