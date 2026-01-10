Με Ζαφείρη η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναιτωλικό (pic)

Επικίνδυνη έξοδος για τον Δικέφαλο που δοκιμάζεται στην έδρα του Παναιτωλικού για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος, θέλοντας να εκμεταλλευτεί πιθανές γκέλες ΑΕΚ και Ολυμπιακού.
Ο Αντώνης Τσιφτσής επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια μετά την γρίπη που πέρασε, ενώ στην άμυνα θα βρεθούν οι Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Βολιάκο και Κένι από τ΄αριστερά προς τα δεξιά.
Στα χαφ δίπλα στον Μεϊτέ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά ως βασικός ο Χρήστος Ζαφείρης, με τον Κωνσταντέλια στο «δέκα», πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη, ενώ στα εξτρέμ θα βρεθούν οι Ζίβκοβιτς και Τάισον.
Για τον γηπεδούχο Παναιτωλικό, ο Κουτσερένκο θα ξεκινήσει κάτω από τα γκολπόστ με τους Μαυρία, Γκαρσία, Σιέλη και Μανρίκε στην τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τ΄αριστερά, ενώ Σατσιάς και Κόγιτς θα βρεθούν στα χαφ. Πίσω από τον Άλεξιτς θα κινηθούν οι Ενκολόλο, Εστεμπάν και Ματσάν.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. #PreGame #PamePAOKARA #PANPAOK #StoiximanSuperLeague #slgr #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/wk7p1wrUkz— PAOK FC (@PAOK_FC) January 10, 2026