Ξεκίνησε η θεμελίωση και στο νότιο πέταλο του Βοτανικού (vid)

Το τελευταίο κομμάτι που αφορούσε την θεμελίωση περιμετρικά όλου του γηπέδου είχε να κάνει με το νότιο πέταλο. Από σήμερα ξεκίνησε και αυτό το έργο καθώς η απόφαση της αρχαιολογίας άνοιξε τον δρόμο.

Η κατασκευή του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό προχωρά με αμείωτους ρυθμούς, με στόχο όλα να είναι απόλυτα έτοιμα τον Μάιο του 2027.

Το τελευταίο που είχε απομείνει όσον αφορά την θεμελίωση περιμετρικά του γηπέδου είχε να κάνει με το νότιο πέταλο, όμως από σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες και σε αυτό το κομμάτι, μετά και την απόφαση της αρχαιολογίας.

Το βίντεο είναι χαρακτηριστικό και δείχνει την πορεία του έργου, την υλοποίηση του οποίου περιμένει με τεράστια ανυπομονησία ο κόσμος του Παναθηναϊκού.

Δείτε το βίντεο: