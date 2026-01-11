Η υποκρισία για το παραποδόσφαιρο και η υποχρέωση του Παναθηναϊκού!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την υποκρισία για το παραποδόσφαιρο, από αυτούς που το γουστάρουν και την μεγάλη υποχρέωση του Παναθηναϊκού και του Μπενίτεθ από το πρώτο παιχνίδι του 2026.

Φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσω. Βρέθηκαν λέει στην Κηφισιά σε ένα γνωστό εστιατόριο κάποιες ενώσεις μετά από κάλεσμα του Γιάννη Παπαδόπουλου, που είχε δίπλα του τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού. Μετρήθηκαν και τα κουκιά δεν βγήκαν, ανεξάρτητα που η ομάδα του Πειραιά έκανε το άσπρο-μαύρο, όπως κάνει τόσα χρόνια.

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος να θυμίσω, ότι είναι αυτός, που ενώ η πιάτσα βοούσε ότι πήρε μεταγραφή από την ΑΕΚ στον Ολυμπιακό, από τον Ολυμπιακό έλεγαν ότι δεν ισχύει. Το είδαμε αν ισχύει την Παρασκευή το βράδυ. Ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει όλο τον έλεγχο της ΕΠΟ και να επαναφέρει τα δικά του ωραία χρόνια, που έπαιρνε τίτλους και νίκες με το έτσι θέλω. Για αυτό λέω φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσω. Ημουνα σίγουρος ότι αυτή η συμπόρευση ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού στην ΕΠΟ θα είχε πολύ μικρή διάρκεια, διότι ο Ολυμπιακός δεν συμβιβάζεται παρά μόνο με το δικό του 50-50. Δηλαδή το 50 υπέρ μας και 50 κατά του αντιπάλου, δηλαδή 100-0 υπέρ του.

Και έτσι φθάσαμε σε αυτή την αναμενόμενη ρήξη. Θα πει κάποιος «τι σε νοιάζει εσένα τι κάνει ο Ολυμπιακός με την ΕΠΟ δεν κοιτάς τα χάλια σου». Εγώ τα χάλια μου τα βλέπω και τα φωνάζω, αλλά από την άλλη τρελαίνομαι, όταν μου τρίβουν στην μούρη το ψέμα και την υποκρισία.

Υποκρισία είναι να λες, ότι «δεν έχουμε σχέση με τον Γιάννη Παπαδόπουλο» και μετά να οργανώνεις μαζί του μάζωξη με τις ενώσεις με στόχο την ανατροπή της σημερινής ΕΠΟ. Υποκρισία είναι να κατηγορείς σαν ΑΕΚ σήμερα τον Γιάννη Παπαδόπουλο, που το 2023 ήταν μαζί σου. Στην ομάδα σου, δίπλα στον τότε πρόεδρό σου και σε βοήθησε να πάρεις ένα πρωτάθλημα, που άξιζε 100% ο Παναθηναϊκός και ο μόνος λόγος, που το έχασε ήταν η άρνησή του να μπλέξει με τα σ@@@. Αν ήθελε να μπλέξει θα είχε δεχθεί την πρόταση του ίδιου του Γιάννη Παπαδόπουλου να πάρει μεταγραφή από την ΑΕΚ στον Παναθηναϊκό πριν ενάμισι χρόνο. Ο Παναθηναϊκός είπε όχι και αυτός πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό.

Υποκρισία είναι να είσαι ο ΠΑΟΚ να λες «πάω με τον σταυρό στο χέρι» και να στάζει ακόμα το αίμα από το χειρουργείο του Κύζα, που στέρησε ένα κύπελλο από τον Παναθηναϊκό από την ομαδάρα που είχε φτιάξει ο Ουζουνίδης το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Ο μόνος, που πάει με τον σταυρό στο χέρι είναι ο Παναθηναϊκός και αυτό το ξέρει όλη η Ελλάδα. Άλλο αν δεν το παραδέχονται οι αντίπαλοι, η αλήθεια είναι αυτή και αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού διαφωνούν και λένε ότι πρέπει να βρει τον τρόπο η διοίκηση -ακόμα και αν χρειαστεί να βάλει τα χέρια της στα σ@@@- για να σταματήσουν να σφάζουν τον Παναθηναϊκό όταν πάει να διεκδικήσει κάτι.

Ανεξάρτητα από το ότι πιστεύω, ότι και με αυτήν και με την αμέσως προηγούμενη ΕΠΟ, ο Παναθηναϊκός έφαγε πιστολιές (το 23 του εκλάπη το πρωτάθλημα), λέω ότι αν γίνει κανένα λάθος και ο Ολυμπιακός πάρει όλο τον έλεγχο της ΕΠΟ τότε το ποδόσφαιρο θα επιστρέψει στην εποχή του «κάλυπτα και εγώ τον Κατσουράνη» και του Παπουτσέλη, του Κασναφέρη, του Αρετόπουλου με άλλα επίθετα στην σημερινή εποχή. Οπότε λέω το «νου σας ρεμάλια» και πάμε παρακάτω.

Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω του μία τραγική χρονιά, που δεν έχει να θυμάται κάτι και μπαίνει σε μία χρονιά, που τουλάχιστον με τις αλλαγές, που έγιναν φαίνεται να αρχίσει και οργανωτικά και μεταγραφικά να βαδίζει σε έναν σωστό δρόμο. Η ταχύτητα και η δύναμη είναι τα στοιχεία που βάζει ο Παναθηναϊκός στο ρόστερ του με υπόδειξη Μπενίτεθ και αυτό φαίνεται και με τις μεταγραφές, που έχουν γίνει μέχρι τώρα, αλλά και με αυτές, που θα γίνουν, με κορυφαίο παράδειγμα τον Αντίνο.

Η υποχρέωση του Παναθηναϊκού από αύριο και σε κάθε παιχνίδι είναι να βελτιώνεται. Δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν γίνεται να έχουμε φθάσει και να αμφιβάλουμε αν η ομάδα θα μπει τετράδα και ο Μπενίτεθ πρέπει και να αρχίζει να βάζει την δική του σφραγίδα στην εικόνα της ομάδας και κυρίως να της δώσει ταυτότητα. Αν αυτό συμβεί τότε και με τις προσθήκες, που έγιναν και θα γίνουν θα έρθουν και τα αποτελέσματα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αν δεν γίνει τότε η προβληματική εικόνα θα συνεχίζεται και τα αποτελέσματα θα είναι ανάλογα.

Στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό η ομάδα πρέπει να μπει και να δείξει από τα πρώτα λεπτά, ότι κάτι αλλάζει προς το καλύτερο και να φθάσει σε μία νίκη και με καλή απόδοση.

*Μία και μόνο κίνηση δείχνει το πόσο άλλαξε ο τρόπος λειτουργίας του Παναθηναϊκού προς το καλύτερο. Ο Μαξ έλυσε το συμβόλαιό του και μάλιστα δέχθηκε να μην πληρωθεί τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Αυτό έγινε, διότι τον προσέγγισε σωστά με σεβασμό, έτσι όπως αρμόζει στον Παναθηναϊκό, ο Στέφανος Κοτσόλης σε αντίθεση με την βλαχομαγκιά του προηγούμενου τεχνικού διευθυντή, που δεν ταίριαζε σε καμία περίπτωση στο προφίλ του Παναθηναϊκού. Το είπα από την πρώτη στιγμή και θα φανεί και πιο πολύ στην πορεία ότι η συμφωνία με τον Στέφανο Κοτσόλη ήταν η καλύτερη προσθήκη.