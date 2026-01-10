Έδειξε χαρακτήρα στην Τρίπολη η Κ17 του Παναθηναϊκού

Η Κ17 του Παναθηναϊκού έδειξε χαρακτήρα στην Τρίπολη, επέστρεψε από το 1-3 και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας κόντρα στον Asteras AKTOR, υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες. Στο +5 από τον ΠΑΟΚ το «Τριφύλλι».

Το «Τριφύλλι» αντιμετώπισε εκτός έδρας τον Asteras AKTOR, σε μια αναμέτρηση που έλαβε χώρα υπό κάκιστες καιρικές συνθήκες στην Τρίπολη. Οι γηπεδούχοι έφτασαν να προηγούνται με 3-1, όμως ο Παναθηναϊκός έβγαλε χαρακτήρα και κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα, φεύγοντας τελικά με τον βαθμό της ισοπαλίας.

Έτσι, οι «πράσινοι» ανέβασαν την διαφορά από τον ΠΑΟΚ στους 5 βαθμούς και την επόμενη αγωνιστική παίζουν μαζί του, έχοντας την ευκαιρία με θετικό αποτέλεσμα να αποκτήσουν πολύ μεγάλο προβάδισμα.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο, με τους γηπεδούχους να ανοίγουν τελικά το σκορ στο 40ο λεπτό και να πηγαίνουν με προβάδισμα στα αποδυτήρια. Με το ξεκίνημα της επανάληψης μάλιστα οι Αρκάδες έφτασαν στο 2-0, πλησιάζοντας ακόμα περισσότερο στη νίκη.

Ο Καραγκούνης μείωσε στο 58’ με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ, όμως στο 67’ ο Asteras AKTOR βρήκε και τρίτο γκολ και τα πράγματα για το «Τριφύλλι» έγιναν πάρα πολύ δύσκολα.

Οι φιλοξενούμενοι όμως δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια, μείωσαν στο 72’ με το… ριμπάουντ του Τσίγκα στο χαμένο πέναλτι του Πετούση και ισοφάρισαν με εύστοχη εκτέλεση του Πετούση από την άσπρη βούλα στο 89’. Στις καθυστερήσεις είχαν την ευκαιρία να πάρουν και το ματς, όμως η κεφαλιά του Τσίγκα πέρασε λίγο άουτ.

Αστέρας AKTOR: Τσομπανίδης, Κανάτας, Νόβρους, Μπέντο, Βουνάτσος, Κουνάδης, Αδάμος, Δέμος, Ζόγκου, Κοντράσι, Χαριάδης.

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Γκαρτζωνίκας (46' Κουμουκέλης), Καλμπουρτζής (72' Δήμος), Σέμος (72' Παπακώστας), Τσίγκας, Μπινιάρης, Μανγκανιέλο (46' Κάρο), Πετούσης, Φώτης, Καραγκούνης, Νταμπίζας (60' Αθανασάκης).