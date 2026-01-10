Έσωσε τον βαθμό στο 94΄ η Κόμο, ισοπαλία στο Ούντινε

Η Μπολόνια δεν κατάφερε για ελάχιστα λεπτά να πάρει ένα σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Κόμο του βασικού Δουβίκα, παραχωρώντας ισοπαλία με 1-1. Ουντινέζε και Πίζα έμειναν επίσης στο ισόπαλο 2-2 για την 16η αγωνιστική της Serie A.

Η Μπολόνια ξεκίνησε πολύ δυνατά το ματς και στο πρώτο λεπτό έφτασε μια... ανάσα από το 0-1, αλλά ο τερματοφύλακας της Κόμο απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Καμπιάγκι. Στην συνέχεια η ομάδα του Τάσου Δουβίκα που ξεκίνησε δανεικός ανέβασε την απόδοσή της και είχε καλή στιγμή για να ανοίξει το σκορ με τον Νίκο Παζ να μην βρίσκει δίχτυα στο 23ο λεπτό. Η Μπολόνια ήταν ανώτερη στην επανάληψη και στο 49' άνοιξε το σκορ με τον Καμπιάγκι για το 0-1. Στο 60' ο σκόραρε της Μπολόνια αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για αντιαθλητικό μαρκάρισμα, αφήνοντας την ομάδα του με παίκτη λιγότερο. Η Κόμο δεν είχε πει όμως την τελευταία της... λέξη και με τρομερό γκολ του Μπατουρίνα στο 90+4΄ ισοφάρισε για το τελικό 1-1. Στην 6η θέση με 34 βαθμούς η Κόμο, στην 8η με 27 η Μπολόνια.



Η Πίζα κατάφερε να αιφνιδιάσει τους γηπεδούχους, καθώς μόλις στο 13' ο Τραμόνι άνοιξε το σκορ για το 0-1. Η Ουντινέζε έβγαλε αντίδραση όμως και έξι λεπτά μετά ισοφάρισε με τέρμα του Καμπασέλε. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι πίεσαν και έψαξαν γκολ ανατροπής και τελικά το βρήκαν στο 40' με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ντέιβις για το 2-1. Στο δεύτερο μέρος η Πίζα προσπάθησε να ανεβάσει την απόδοση της και να ψάξει την ισοφάριση. Τελικά στο 67' με τέρμα του Μέιστερ έκανε το 2-2. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελικό σφύριγμα της λήξης και έτσι οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό. Στην τελευταία θέση με 23 βαθμούς η Πίζα, στην 9η με 26 πόντους η Ουντινέζε.