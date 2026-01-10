Ζοκολάι για Βάργκα: «Αν είχε παίξει σε ένα ισχυρότερο πρωτάθλημα από το ουγγρικό, θα τον είχε αρπάξει η Ρεάλ Μαδρίτης»! 

Με αποθεωτικά σχόλια για τις ικανότητες του Μπαρνάμπας Βάργκα μίλησε ο Λάζλο Σοκολάι σε δηλώσεις που παραχώρησε στην ιστοσελίδα «metropol».

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, που αγωνίστηκε στην Φερεντσβάρος στα τέλη της δεκαετίας του 1970 πετυχαίνοντας 74 γκολ σε 157 εμφανίσεις, τόνισε πως το κενό που προκύπτει - μετά την πώληση του 31χρονου διεθνή επιθετικού στην ΑΕΚ - είναι τεράστιο συμπληρώνοντας πως ο ουγγρικός σύλλογος έχει αποδυναμωθεί σημαντικά.

Μάλιστα ο Σοκολάι εκτίμησε, πως αν ο Βάργκα είχε παίξει σε ένα ισχυρότερο πρωτάθλημα από το ουγγρικό, τότε θα μπορούσαν να τον τσεκάρουν ομάδες του επιπέδου της Μπαρτσελόνα, της Ρεάλ ή της Λίβερπουλ, αν ήταν ακόμη κάτω των τριάντα ετών, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, συμπληρώνοντας πως έχει τρομερή ικανότητα στο σκοράρισμα και ιδίως με το κεφάλι όπου μοιάζει «να έρχεται στον σωστό χρόνο "από τα σύννεφα"» θέλοντας να αναδείξει την μεγάλη του ικανότητα με την μπάλα ψηλά.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Λάζλο Σοκολάι: «Η Φερεντσβάρος έκανε χάρη στον Βάργκα αφήνοντάς τον να πάει στην Αθήνα. Η επίσημη αιτιολογία είναι ότι ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται προς το τέλος της καριέρας του και, στα 31 του χρόνια, θα πρέπει να κερδίσει περισσότερα χρήματα από το ποδόσφαιρο. Αξίζουν ευχαριστίες στη διοίκηση της Φερεντσβάρος για την απόφαση αυτή να τον αφήσει να φύγει.

Με την αποχώρηση του Βάργκα, η Φερεντσβάρος αποδυναμώνεται σημαντικά. Υπάρχουν ελάχιστοι επιθετικοί στην Ευρώπη που είναι τόσο δυνατοί στο κεφάλι. Συνήθως έρχεται στον σωστό χρόνο και κυριολεκτικά... “από τα σύννεφα” για να εκτελέσει. Θα υπάρξει πρόβλημα με την αντικατάστασή του. Θα λείψει τόσο από τα παιχνίδια του Europa League όσο και από το ουγγρικό πρωτάθλημα. Είμαι πεπεισμένος, πως αν είχε παίξει σε ένα ισχυρότερο πρωτάθλημα από το ουγγρικό, η Μπαρτσελόνα, η Λίβερπουλ ή η Ρεάλ Μαδρίτης θα τον είχαν αρπάξει. Ειδικά αν ήταν κάτω των 31 ετών.

Η αντικατάσταση του Βάργκα δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Ποιοι εργάζονται στο ουγγρικό ποδόσφαιρο ώστε να χρειαστούν τόσα χρόνια για να ανακαλύψουν το έμφυτο ταλέντο και το εντυπωσιακό παιχνίδι του Βάργκα με την μπάλα στον αέρα; Αν στη Γκιόρ δεν είχαν εντοπίσει τις ικανότητές του, ίσως σήμερα να δούλευε ως ταχυδρόμος κάπου στην Αυστρία. Φαίνεται πως υπάρχει πολύ ταλέντο στο ουγγρικό ποδόσφαιρο. Του εύχομαι τα καλύτερα στην ΑΕΚ και ελπίζω ο τελευταίος σταθμός της καριέρας του να είναι μια ακόμα πιο σπουδαία ομάδα».