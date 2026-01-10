«Κόλλησε» στην Τρίπολη αλλά έμεινε αήττητη η Κ15 του Παναθηναϊκού

Asteras AKTOR και Παναθηναϊκός έμειναν στο 0-0 σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική της Super League K15, σε ένα ματς που διεξήχθη υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Ο καιρός δεν ευνοούσε καθόλου τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, με τον Παναθηναϊκό να έχει μεν τον έλεγχο και να δημιουργεί τις περισσότερες ευκαιρίες, αλλά να μην καταφέρνει να βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, έχοντας και σημαντικές απουσίες να διαχειριστεί.

Στο 38’ ο Δήμος έβγαλε ωραία μπαλιά στο δεύτερο δοκάρι αλλά ο Κρασανάκης δεν πρόλαβε να έρθει σε επαφή με την μπάλα και να σκοράρει, ενώ στο δεύτερο μέρος οι «πράσινοι» σπατάλησαν 2-3 ακόμα πολύ καλές ευκαιρίες.

Κάπως έτσι το 0-0 διατηρήθηκε μέχρι το σφύριγμα της λήξης, με το «Τριφύλλι» να παραμένει πάντως αήττητο.

Asteras AKTOR: Παπαζυγούρας, Πινάκουλας, Γκελεστάθης, Αργυρόπουλος, Παπαδημητρίου, Λαμπρόπουλος, Αλεξιάδης, Γεωργακόπουλος, Τσιούμπρης, Κουρκούτας, Νάτσιος.

Παναθηναϊκός: Κουφόπουλος, Ψοφάκης, Μυλωνάς, Ουγκουρουεάνου, Αγγελόπουλος, Κασίμος, Δήμος, Μωυσιάδης (72' Πετρίδης), Πανταζής, Δημητρακόπουλος (78' Τριανταφυλλίδης), Κρασανάκης.