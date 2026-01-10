Μπενίτεθ: «Να δημιουργήσω κάτι που θα μείνει στον Παναθηναϊκό»

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στην "Gazzetta dello Sport" για όσα βιώνει στον Παναθηναϊκό και όχι μόνο.

Ο Ισπανός τεχνικός του Τριφυλλιού κλήθηκε να σχολιάσει από τη μεγάλη ιταλική εφημερίδα το ντέρμπι της Ίντερ με τη Νάπολι, ως πρώην τεχνικός των "παρτενοπέι", ενώ αναφέρθηκε και στους στόχους του με τον Παναθηναϊκό.

«Παίζουμε και κυνηγάμε τη σταθερότητα αποτελεσμάτων που θα μας βοηθήσει να βελτιωθούμε. Ο Παναθηναϊκός είναι σύλλογος με κύρος κι εδώ βρήκα ένα μέρος για να αναπτύξω περαιτέρω την περιέργεια μου. Είμαι χαρούμενος με αυτή την επιλογή κι ελπίζω να μπορέσω να δημιουργήσω κάτι που θα μείνει. Στον Παναθηναϊκό δεν λείπει η όρεξη να επανακτήσει τη θέση που του αξίζει, έχοντας συναίσθηση των δυσκολιών του ανταγωνισμού», δήλωσε.

Αναφορικά με τον ιταλικό αγώνα και το ποια ομάδα είναι φαβορί τόνισε:

«Η βαθμολογία και το πλεονέκτημα έδρας θα υπαγόρευαν ότι η Ίντερ θα ήταν η νικήτρια, αλλά η Νάπολι είναι η πρωταθλήτρια Ιταλίας, και αυτό θα μας γλίτωνε από την αμηχανία της επιλογής. Ωστόσο, ένα πράγμα μπορεί να ειπωθεί: Η Κίβου βρίσκεται σε καλύτερη θέση για να μπει στον αγώνα, έστω και μόνο επειδή έχει προβάδισμα τεσσάρων βαθμών και έχει κάνει ένα καθαρό σερί πρόσφατα», προσθέτοντας για τις απουσίες που έχει να διαχειριστεί ο Κόντε:

«Και αυτός είναι ένας παράγοντας. Οι Ντε Μπρούιν, Ανγκίσα, Λουκάκου, ακόμη και ο Γκίλμουρ έχουν κορυφαίες επιδόσεις, ο Νέρες είναι ένας παίκτης υψηλού ρίσκου: αλλά ένας προπονητής ξέρει πώς να αντιμετωπίζει ορισμένες δύσκολες καταστάσεις, και κάποιος που έχει κερδίσει τόσο πολύ όσο ο Κόντε έχει το ταλέντο να τις αποκτήσει, όπως έχει δείξει τα τελευταία δύο χρόνια».