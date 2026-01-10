MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

«Η Πόρτο θέλει τον Μουζακίτη, ο Ολυμπιακός ζητάει 30 εκατ.»

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Πορτογαλικό δημοσίευμα θέλει την Πόρτο να έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Χρήστο Μουζακίτη. 

Νέες "σειρήνες" από το εξωτερικό για τον 19χρονο μέσο του Ολυμπιακού. 

Σύμφωνα με πορτογαλικό ρεπορτάζ, η Πόρτο έχει βάλει στο... σημάδι τον νεαρό άσο των Πειραιωτών, οι οποίοι από την πλευρά τους αξιώνουν 30 εκατ. ευρώ για την πώλησή τους. 

Το δημοσίευμα συμπληρώνει ότι ο Ολυμπιακός θα ήταν ανοιχτός και στον δανεισμό του, κάτι πάντως που δεν φαίνεται να έχει βάση, ενώ κάνει λόγο και για επιθυμία του ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει από τον Γενάρη. 
 

«Η Πόρτο θέλει τον Μουζακίτη, ο Ολυμπιακός ζητάει 30 εκατ.»