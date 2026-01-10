«Η Πόρτο θέλει τον Μουζακίτη, ο Ολυμπιακός ζητάει 30 εκατ.»

Νέες "σειρήνες" από το εξωτερικό για τον 19χρονο μέσο του Ολυμπιακού.
Σύμφωνα με πορτογαλικό ρεπορτάζ, η Πόρτο έχει βάλει στο... σημάδι τον νεαρό άσο των Πειραιωτών, οι οποίοι από την πλευρά τους αξιώνουν 30 εκατ. ευρώ για την πώλησή τους.
Το δημοσίευμα συμπληρώνει ότι ο Ολυμπιακός θα ήταν ανοιχτός και στον δανεισμό του, κάτι πάντως που δεν φαίνεται να έχει βάση, ενώ κάνει λόγο και για επιθυμία του ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει από τον Γενάρη.
🚨🐲 Excl: FC Porto está interessado na contratação de Christos Mouzakitis— Canto das Transferências (@cant_ferencias) January 9, 2026
🇬🇷 O Clube Grego só aceita vender o jogador por 30 Milhões de euros ou por empréstimo até ao final da temporada.
➡️ O Jogador Grego quer sair do Olympiacos já em janeiro.
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