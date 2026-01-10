Μπενίτεθ: «Η ατμόσφαιρα είναι διαφορετική, όλοι έχουν μεγαλύτερο κίνητρο»

Ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε στις μεταγραφές που έκανε (και θα κάνει) το «Τριφύλλι» και το πώς αυτές θα ωφελήσουν συνολικά όλη την ομάδα.

Ο Ισπανός τεχνικός του Παναθηναϊκού εξήγησε ότι η ομάδα του είναι πνευματικά έτοιμη για την επανέναρξη του Πρωταθλήματος και στάθηκε στην μεταγραφική ενίσχυση που λαμβάνει χώρα και τα πολλαπλά οφέλη που έχει αυτή για τον σύλλογο.

Οι δηλώσεις του θα προβληθούν στην εκπομπή «SportShow» της Cosmote TV, στα πλαίσια του pre-game της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Ήταν δημιουργική για εσάς η περίοδος της διακοπής του Πρωταθλήματος; Από την άποψη πως από τη μια κατάφεραν οι ποδοσφαιριστές να ξεκουραστούν από τους συνεχόμενους αγώνες και από την άλλη δουλέψατε μαζί τους χωρίς τη διαδικασία αγώνων σε κάποιους τομείς…

«To βασικό στοιχείο είναι πως φέρνουμε στην ομάδα κάποιους νέους παίκτες. Τον Τσάβες που είναι τερματοφύλακας, τον Παντελίδη, τον Κοντούρη και τον Τετέι. Ποδοσφαιριστές που ήρθαν με πάθος, με ενέργεια, με «φρέσκα» πόδια για την ομάδα, κάτι που είναι θετικό. Την ίδια στιγμή, απομακρύνθηκαν παίκτες όπως ο Τετέ για τον οποίο είχαμε καλή πρόταση και έφυγε, ο Μπρέγκου τον οποίο «ανταλλάξαμε» με τον Κοντούρη, έφυγε ο Μαξ και συνεχίζουμε να δουλεύουμε σχετικά με αυτούς που θα έρθουν και αυτούς που θα φύγουν. Οπότε η ατμόσφαιρα είναι διαφορετική και όλοι έχουν μεγαλύτερο κίνητρο αυτή τη στιγμή. Oι παίκτες προπονήθηκαν καλά και η ενεργοποίηση που συνέβη με την έλευση των νέων ποδοσφαιριστών ανέβασε το συναγωνισμό μέσα στην ομάδα, κάτι μου μόνο καλό μπορεί να κάνει μακροπρόθεσμα».

Μιας και μιλήσατε για τους παίκτες που ήρθαν, νομίζω πως το βασικό στοιχείο των περισσότερων από αυτών είναι η ταχύτητα. Είχατε διαγνώσει πως ήταν κάτι το οποίο έλειπε το προηγούμενο διάστημα; Σ’ αυτή την κατεύθυνση, όσον αφορά την ταχύτητα και την ικανότητα, θα πορευτείτε και για τις επόμενες μεταγραφές;

«Nαι, ουσιαστικά μάθαμε τους παίκτες μας λίγο καλύτερα, αναλύσαμε κάθε ποδοσφαιριστή και στη συνέχεια ψάχναμε για προφίλ ποδοσφαιριστών, εάν ήταν πιθανό να είχαν και ταχύτητα θα ήταν πολύ βοηθητικό. Όμως δεν μπορείς να βρεις ταχύτητα σε όλες τις θέσεις, γιατί οι παίκτες με ταχύτητα και ποιότητα γνωρίζουμε πως είναι αρκετά ακριβοί και πολλές φορές δεν είναι διαθέσιμοι στην αγορά. Αυτό είναι ένα απ’ τα καλά πράγματα που φέρνουν οι νέοι παίκτες, διαθέτουν ταχύτητα και θα μας βοηθήσει από την άποψη ότι θα μπορούμε να αγωνιστούμε με έναν διαφορετικό τρόπο ή θα μπορέσουμε να περάσουμε μια διαφορετική ιδέα επίσης».

Αντιμετωπίζετε στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς την κατά τεκμήριο χειρότερη βαθμολογικά ομάδα της κατηγορίας. Σ’ ένα παιχνίδι που θα έχετε αρκετές απουσίες λόγω τιμωριών, τραυματισμών και διάφορων άλλων λόγων, αλλά θα έχετε στη διάθεση σας και ποδοσφαιριστές που γυρίζουν μετά από μακρά απουσία. Πώς περιμένετε αυτή την αναμέτρηση;

«Aπό τότε που ήρθα εδώ δεν έχω συναντήσει εύκολα παιχνίδια. Μπορεί να βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, αλλά έχουν κάποιους παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Νομίζω όμως πως προπονηθήκαμε με την αίσθηση πως πρέπει να αποδώσουμε πολύ καλύτερα, ιδιαίτερα στο Πρωτάθλημα. Είμαι χαρούμενος με την ένταση. Καμιά φορά αν χάνεις παιχνίδια ο κόσμος μιλάει για την ένταση. Η ένταση μας είναι καλή οπότε θα πρέπει να βρούμε τα χαρακτηριστικά των παικτών μας και τον τρόπο που θέλουμε να προσεγγίσουμε. Είμαστε πεπεισμένοι πως θα πρέπει να συνεχίζουμε να πιέζουμε. Σήμερα (σ.σ. χθές) η προπόνηση ήταν καλή, με μεγάλο κίνητρο, οπότε νομίζω ότι είμαστε πνευματικά έτοιμοι γι’ αυτό το ματς, θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τον καλύτερο μας εαυτό και να το κερδίσουμε».