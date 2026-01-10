Ηλιόπουλος σε Βάργκα: «Δείξε μας ποιος είσαι – Ήσουν το δώρο μας!» (vid)

Το καλωσόρισμα του Ηλιόπουλου στον Βάργκα μέσα από την σελίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος υποδέχτηκε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, Μπαρνάμπας Μπάργκα, με τους δύο άνδρες να έχουν μία ιδιαίτερη συνομιλία.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:

Μπάρναμπας, καλωσόρισες στην ΑΕΚ. Όταν μιλήσαμε κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών, είδα έναν άνθρωπο με πάθος και σπίθα. Νιώθω ότι καταλαβαίνεις το οικογενειακό κλίμα και το όραμα της ΑΕΚ. Εκείνο το βράδυ που συζητήσαμε, ήμασταν στο ίδιο ακριβώς μήκος κύματος. Από τη στιγμή που συμφωνήσαμε, τόσο στα τυπικά όσο και στα οικονομικά, το μόνο που έμενε ήταν να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή.

Όπως γνωρίζεις, έκανα τα πάντα από την πλευρά μου ώστε να είναι ικανοποιημένη και η Φερεντσβάρος και να ολοκληρωθεί η συμφωνία μας.

Είσαι σημαντικός για εμάς, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής, αλλά και για το πάθος και τον χαρακτήρα σου. Γι’ αυτό, χωρίς πολλά λόγια και καθυστέρηση, μπες στο γήπεδο και δείξε ποιος είσαι, κάνοντας αυτό που ξέρεις καλύτερα.

ΒΑΡΓΚΑ:

Καταρχάς, πιστεύω ότι δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερη υποδοχή. Όλοι ήταν πραγματικά πολύ φιλικοί. Και πράγματι, όπως είπε και ο πρόεδρος, μιλήσαμε στις διακοπές μου· ήταν μια πολύ παθιασμένη συζήτηση και από την πρώτη στιγμή ήμασταν στο ίδιο μήκος κύματος. Ένιωσα ότι ήθελε πραγματικά να με φέρει εδώ.

Γι’ αυτό αποφάσισα να έρθω στην ΑΕΚ. Θέλω να κάνω τα πάντα για την ομάδα, να παλέψουμε για το πρωτάθλημα. Θα προσπαθήσω να αποδώσω στο μέγιστο, να σκοράρουμε περισσότερα γκολ και τότε όλοι θα είμαστε ικανοποιημένοι.

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΚ:

«Το καλωσόρισμα του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ κ. Μάριου Ηλιόπουλου στο νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας, τον Ούγγρο επιθετικό Μπάρναμπας Βάργκα».