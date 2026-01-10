«Μου έχουν απομείνει λίγες ημέρες ζωής»: Το συγκλονιστικό μήνυμα του 33χρονου πρώην παίκτη της Τσέλσι

Ο Λαμίσα Μουσόντα, που πέρασε από τις ακαδημίες της Τσέλσι, αποκάλυψε ότι βρίσκεται στα τελευταία στάδια μιας ανίατης ασθένειας και ότι οι μέρες που του απομένουν είναι πλέον ελάχιστες. Ο 33χρονος Βέλγος ανακοίνωσε δημόσια ότι εδώ και δύο χρόνια δίνει μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη με την υγεία του.

Ο Μουσόντα, μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα, μίλησε με ειλικρίνεια για τη σοβαρότητα της κατάστασης, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του για τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του. Τόνισε ότι, παρά το γεγονός πως αντιλαμβάνεται ότι ο χρόνος του τελειώνει, θα συνεχίσει να μάχεται μέχρι το τέλος, στέλνοντας ένα μήνυμα κουράγιου σε όσους βιώνουν παρόμοιες δοκιμασίες.

Πολλές προσωπικότητες του ποδοσφαίρου έσπευσαν να του δείξουν τη στήριξή τους, ανάμεσά τους και ο Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος σχολίασε δημόσια την ανάρτησή του.

«Καθώς καταλαβαίνω πως οι μέρες μου λιγοστεύουν, συνειδητοποιώ επίσης πόσοι άνθρωποι στάθηκαν στο πλευρό μου και πόσες στιγμές θα κρατήσω για πάντα».

«Η ζωή είναι σκληρή, αλλά γεμάτη όμορφες εικόνες. Είναι ένα μίγμα χαράς και λύπης, κι ο καθένας κουβαλά τον δικό του πόνο. Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν εξαιρετικά δύσκολα και γεμάτα δοκιμασίες για μένα».

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνω πως η υγεία μου δεν παρουσιάζει βελτίωση. Γι’ αυτό και απείχα από τα social media. Πρέπει να αντιμετωπίσω την αλήθεια: βρίσκομαι σε κρίσιμη κατάσταση και παλεύω για να κρατηθώ στη ζωή. Η στήριξη και οι προσευχές σας σημαίνουν πολλά για εμένα».

«Η οικογένειά μου και εγώ δίνουμε τη μάχη μας και δεν θα τα παρατήσω μέχρι να εξαντλήσω κάθε δύναμη. Νιώθω τυχερός για όσα έζησα και τα όνειρα που πρόλαβα να κυνηγήσω, αλλά με πονάει βαθιά ότι ίσως δεν προλάβω να ευχαριστήσω προσωπικά όσους στάθηκαν δίπλα μου».

Ο Μουσόντα γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου 1992 στο Βέλγιο και προέρχεται από οικογένεια με έντονη ποδοσφαιρική παράδοση. Είναι γιος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Τσάρλι Μουσόντα και αδελφός των Τίκα και Τσάρλι Μουσόντα Τζούνιορ.

Το 2012 μετακινήθηκε στην Τσέλσι από την Άντερλεχτ, μαζί με τα αδέλφια του, χωρίς όμως να καταφέρει να εδραιωθεί στην πρώτη ομάδα. Συνέχισε στην Μέχελεν, κάνοντας το ντεμπούτο του στην Pro League το 2014. Παρέμεινε για μεγάλο διάστημα χωρίς ομάδα, πριν αγωνιστεί το 2017 στη Λιαγκοστέρα και, στη συνέχεια, το 2018 στη Μαζέμπε.