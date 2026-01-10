Επικίνδυνες αποστολές για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

Πρεμιέρα για τη Stoiximan Super League στο 2026, με τον Ολυμπιακό να δοκιμάζεται στο Περιστέρι και τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, πριν τη μεταξύ τους μάχη στο Κύπελλο.

Με τρεις αγώνες ανοίγει η αυλαία της νέας χρονιάς στο πρωτάθλημα, για τη 16 αγωνιστική. Πρώτη χρονικά αναμέτρηση στη Νεάπολη (17:00, Cosmote Sport 2) με μία μάχη νεοφώτιστων, στην οποία η Κηφισιά καλείται να δείξει ότι μπορεί να ζήσει χωρίς του Τεττέη και Παντελίδη που αποχώρησαν για τον Παναθηναϊκό. Η Λάρισα "καίγεται" για βαθμούς, αφού παραμένει προτελευταία, στο -3 από τη γραμμή σωτηρίας, με μόλις ένα τρίποντο σε 15 αγώνες.

Στις 19:30 (Novasports Prime) ο Ατρόμητος φιλοξενεί στο Περιστέρι τον Ολυμπιακό που θα έχει ορισμένες σημαντικές ελλείψεις. Ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος Ελ Κααμπί παραμένει στο Κόπα Άφρικα, ενώ νοκ άουτ τέθηκαν Ποντένσε και Ροντινέι, με τον Πιρόλα να παραμένει επίσης στα "πιτς". Για τους γηπεδούχους είναι τιμωρημένοι δύο βασικοί παίκτες, οι Τσιγγάρας και Οζέγκοβιτς. Οι Ερυθρόλευκοι έρχονται από την γκέλα ολκής με την Κηφισιά που τους γκρέμισε από την κορυφή και θέλουν πάση θυσία το τρίποντο, ενώ οι γηπεδούχοι ψάχνουν ανάσα για να απομακρυνθούν από τα χαμηλά στρώματα.

Επικίνδυνη δοκιμασία και για τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό (19:30, Cosmote Sport 1). Στον α' γύρο άλλωστε ο Δικέφαλος την είχε "πάθει" από την τότε ομάδα του Πετράκη, πετώντας δύο βαθμούς με μεγάλο πρωταγωνιστή από τους φιλοξενούμενους τον γκολκίπερ Τσάβες, που πλέον έχει αποχωρήσει. Η ισοπαλία εκείνη μάλιστα είχε φρενάρει ένα τρομερό σερί 21 νικών που είχε ο ΠΑΟΚ στα μεταξύ τους παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας! Η ομάδα του Λουτσέσκου έρχεται από την αγχωτική πρόκριση στο Κύπελλο επί του Ατρομήτου, με το διπλό ωστόσο να είναι εκ των ων ουκ άνευ, ώστε να μην... μουτζουρώσει την τελευταία νίκη της στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που την διατήρησε σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή. Όλα αυτά λίγες ημέρες πριν τον προημιτελικό του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.