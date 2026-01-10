Ο Κιέζα πιέζει για επιστροφή στη Γιουβέντους

Γιουβέντους και Φεντερίκο Κιέζα θέλουν να συνεργαστούν ξανά, με τη Λίβερπουλ να μην είναι αρνητική, αλλά να διατηρεί επιφυλάξεις που δημιουργούν καθυστέρηση.

Οι «μπιανκονέρι» θέλουν να ενισχύσουν την μεσοεπιθετική τους γραμμή με ένα γνώριμο πρόσωπο και έχουν ξεκινήσει επαφές με την πλευρά του Φεντερίκο Kιέζα αλλά και με την Λίβερπουλ για την μεταγραφή του.

Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός είναι θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην Γιουβέντους και ασκεί πιέσεις στην Λίβερπουλ για να απαντήσει θετικά στην πρόταση των «μπινακονέρι».

Οι «reds» όμως είναι επιφυλακτικοί, αφού περιμένουν τις εξελίξεις με τον Μο Σαλάχ, αφού ενδεχόμενο αποχώρησης του Αιγύπτιου στα θα δημιουργήσει κενό στην μεσοεπιθετική γραμμή της Λίβερπουλ.