Στη Βόρεια Καρολίνα η προπονητική βάση της Γερμανίας στο Μουντιάλ

Το Ουίνστον-Σάλεμ, στην Πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας, επέλεξαν οι υπεύθυνοι της εθνικής Γερμανίας ως βάση της «νατσιονάλμανσαφτ» στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, που θα φιλοξενηθεί από κοινού σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν έχει κληρωθεί στον 5ο όμιλο και θα δώσει τα παιχνίδια της στο Χιούστον (14/6 με Κουρασάο), στο Τορόντο (20/6 με Ακτή Ελεφαντοστού) και στη Νέα Υόρκη (25/6 με το Εκουαδόρ).

Τα «πάντσερ» θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Ουέικ Φόρεστ για τις προπονήσεις τους, στο διάστημα που θα βρίσκονται στη βάση τους.

«Το πιο σημαντικό για την ομάδα είναι η εγγύτητα των γηπέδων. Υπάρχουν τρία ποδοσφαιρικά γήπεδα σε εξαιρετική κατάσταση, που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, και μπορούμε να φτάσουμε σε αυτά με τα πόδια ή με το ποδήλατο σε λιγότερο από δέκα λεπτά.

Λόγω των τεράστιων αποστάσεων στις ΗΠΑ, έχουμε ήδη να καλύψουμε μεγάλες αποστάσεις, οπότε προσπαθούμε όσο το δυνατόν να το αποφύγουμε αυτό στις καθημερινές μας προπονήσεις. Το πετύχαμε με αυτή την προπονητική βάση. Βρήκαμε εξαιρετικές εγκαταστάσεις, εντός και εκτός γηπέδου» δήλωσε ο Νάγκελσμαν.