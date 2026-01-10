Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για να φτάσει τα 1000 γκολ ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Ακάθεκτος συνεχίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο για να φτάσει τα 1000 γκολ, αφού σκόραρε και στον αγώνα της Αλ Νασρ με την Αλ Καντσία.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ευστόχησε από την άσπρη βούλα στο 81’ απέναντι στην Αλ Καντσία, έφτασε τα 958 γκολ στην καριέρα του, οδεύει προς ένα μοναδικό επίτευγμα και φαίνεται να είναι έτοιμος να γράψει ιστορία.

Ο Πορτογάλος επιθετικός προσπάθησε να οδηγήσει την Αλ Νασρ στην ανατροπή, αλλά το γκολ δεν ήταν αρκετό και ηττήθηκε από τον αντίπαλο της.

Ο Ρονάλντο τη φετινή σεζόν έχει σημειώσει 15 γκολ σε 17 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία, ενώ έχει μοιράσει και τρεις ασίστ.

Παρά τα 40 του χρόνια ο Ρονάλντο δίχως αμφιβολία δείχνει πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός και τα 1000 γκολ δεν φαίνονται τελικά να είναι τόσο μακριά.