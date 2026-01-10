Κάζο για τη Νότιγχαμ: Η Ρέξαμ την απέκλεισε από το FA Cup

Η Ρέξαμ έκανε ψυχής στον αγωνιστικό χώρο και απέκλεισε από το FA Cup την Νότιγχαμ Φόρεστ στην διαδικασία των πέναλτι 4-3 (3-3κ.α.)

Σε μια αδιανόητη ματσάρα η Ρέξαμ άνοιξε το σκορ στο 37' με τον Κέκεϊς και πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων στο 40ο λεπτό με τον Ράθμπον να διαμορφώνει το 2-0 που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Η Νότιγχαμ έβγαλε αντίδραση και μείωσε σε 2-1 στο 64' με τον Ιγκόρ Ζεσούς, όμως οι Ουαλοί πήραν ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων, με τον Ντόμινικ Ίαμ στο 74' να «γράφει» το 3-1.

Στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας το ματς εξελίχθηκε σε θρίλερ με τον Χάντσον Οντόι να «σώζει» προσωρινά τη Νότιγχαμ αφού με γκολ στο 76' και στο 89' έστειλε το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα ημίωρο δεν άλλαξε κάτι με αποτέλεσμα η πρόκριση να κριθεί στα πέναλτι, όπου ήρωας εξελίχθηκε ο τερματοφύλακας της Ρέξαμ, Άρθουρ Οκόνκουο που απέκρουσε δύο πέναλτι χαρίζοντας την πρόκριση στους Ουαλούς.