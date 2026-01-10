Χιτσκοκικό φινάλε στη Μαδρίτη με πρωταγωνιστή τον Αραμπούρου

Τεράστιο «διπλό» που την έδωσε τη δυνατότητα ν' απομακρυνθεί από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας πήρε απόψε η Σοσιεδάδ στη Μαδρίτη, απέναντι στην Χετάφε με 2-1.

Μπορεί προς στιγμή ο Χουάνμι (είχε περάσει ως αλλαγή στο 57′) να φάνηκε πώς θα χαλούσε το «πάρτι» των Βάσκων, ωστόσο, την τελευταία λέξη στο ματς με την Χετάφε είχε ο Αραμπούρου, ο οποίος στο 90’+6 χάρισε στους φιλοξενούμενους την πολύ μεγάλη νίκη με 2-1, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της La Liga (φινάλε του Α’ γύρου).

Το αρνητικό σερί των πέντε αγώνων σταμάτησε απόψε στο «Κολισέουμ» για τη Σοσιεδάδ, καθώς είχε να πανηγυρίσει «τρίποντο» από τις 22 Νοεμβρίου και το 3-1 στην Παμπλόνα επί της Οσασούνα. Έκτοτε αγνοούσε τη σημαίνει νίκη με αποτέλεσμα να πέσει πάρα πολύ χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα και να κινδυνεύει.

Η… κατηφόρα αυτή σταμάτησε απόψε με το γκολ του 23χρονου αμυντικού από τη Βενεζουέλα, Γιον Αραμπούρου στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων κι ενώ στο 90′ ο Χουάνμι είχε ισοφαρίσει για την Χετάφε. Οι Βάσκοι είχαν προηγηθεί με τον 29χρονο Ισπανό μέσο, Μπράις Μέντες στο 36′.