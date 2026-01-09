Θρυλικά… μαθηματικά: Ήταν 8 πρόεδροι και 6 εκπρόσωποι Ενώσεων αλλά η διαρροή λέει ότι ήταν 20!

Το φιάσκο δεν κρύβεται. Η πολυθρύλητη συνάντηση για… ανατροπή εξελίχθηκε σε τραπέζι για 14 Ενώσεις. Με 8 προέδρους και 6 εκπροσώπους. Στη διαρροή όμως που μοιράστηκε στα Μέσα έγιναν με έναν μαγικό τρόπο… 20!

Τα μαθηματικά δεν βγήκαν, η σημερινή διοίκηση της ΕΠΟ βγήκε πιο δυνατή και εν τέλει η αντιπολιτευτική δράση βγήκε… πιο μείον κι από αυτή που θα πίστευαν ουδέτερου παρατηρητές ότι ήταν.

Ωστόσο αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι στη διαρροή βγήκαν… 20 Ενώσεις παρούσες.

Στην πραγματικότητα από τις 56 Ενώσεις έδωσαν παρών οι 14. Οι 8 μέσω των προέδρων, αριθμός εξαιρετικά μικρός ενώ άλλες 6 Ενώσεις έστειλαν εκπρόσωπο καθώς οι πρόεδροι μάλλον θα είχαν… άλλες δουλειές και αποφάσισαν να γυρίσουν την πλάτη στο παραποδόσφαιρο…