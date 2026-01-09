Το Μαρόκο του Ελ Κααμπί «λύγισε» το Καμερούν και πήγε στα ημιτελικά μετά από 21 χρόνια

Οι «Λέοντες του Άτλαντα» πήραν την πρόκρισή τους στα ημιτελικά το βράδυ της Παρασκευής (09/01), νικώντας με 2-0 το Καμερούν στο «Stade Prince Moulay Abdallah» του Ραμπάτ.

Το όνειρο της κατάκτησης του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής παραμένει ζωντανό για το Μαρόκο, στοχεύοντας στον πρώτο του τίτλο μετά από μισό αιώνα.

Το σύνολο του Ουαλίντ Ρεγκραγκί άνοιξε το σκορ στο 26ο λεπτό, όταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά μετά από σέντρα και έδωσε πάσα στον Μπραχίμ Ντίας, ο οποίος από κοντά έκανε το 1-0.

Λίγο πριν την ανάπαυλα ο Ελ Κααμπί άγγιξε το τέταρτο προσωπικό του γκολ στη διοργάνωση, όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο, το Μαρόκο σφράγισε τη νίκη στο 74ο λεπτό, όταν ο Σαϊμπάρι με δυνατό χαμηλό σουτ από το ύψος της περιοχής διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Με αυτό το αποτέλεσμα, το Μαρόκο προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής για πρώτη φορά μετά το 2004, όταν είχε φτάσει μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.