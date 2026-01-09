ΑΕΚ: Το νόημα και το «μήνυμα» της αιφνιδιαστικής… επίσκεψης Ηλιόπουλου ήταν σαφές!

ΜΜΕ που πρόσκεινται στον Ολυμπιακό… αντιλαμβάνονται - προφανώς μετά από διαρροή που δίνεται - με έναν δικό τους τρόπο την εμφάνιση Μάριου Ηλιόπουλου στην περιβόητη συγκέντρωση στην «Παναγιώτα», ο οποίος προφανώς δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα!

Η ερθυρόλευκη διαρροή επι της ουσίας, έχει ως κεντρικό νόημα πως ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ «κατάλαβε ότι πρόκειται για συγκέντρωση για το καλό του ποδοσφαίρου» (!!!). Κάτι, που χαρακτηρίζεται, ως ψευδές από την πλευρά της ΑΕΚ!

Άλλωστε να επαναλάβουμε, όπως διαβάσατε και νωρίτερα, πως ο Μάριος Ηλιόπουλος, εμφανίστηκε στην συγκεκριμένη συνάντηση για να πει αυτές τις συγκεκριμένες ατάκες που ήθελε να πει. Πριν ξεκινήσει, χαιρέτησε έναν-έναν τους παρεβρισκόμενους και ακολούθως, είπε όλα όσα ήθελε.

Αναλυτικά τα λόγια του Μάριου Ηλιόπουλου:

«Στον ουρανό σας έψαχνα, στην γη σας βρήκα... Τι έγινε παιδιά; Βγάλαμε συμπέρασμα; Οι υπόλοιποι που είναι; Που το πάμε εδώ; Στο συμφέρον του ποδοσφαίρου ή στο προσωπικό συμφέρον;» «Φαντάζομαι χαρήκατε που είμαι σε διπλανό τραπέζι και ήρθα να σας δω. Εξάλλου, είμαι η επόμενη σελίδα του Ελληνικού Ποδοσφαίρου... Συνεχίστε να μιλάτε, δεν υπάρχει λόγος διακοπής...» Πάω να συνεχίσω... Να σας φωτίζει Ο Θεός και το Ευ Αγωνίζεσθαι. Για ποδόσφαιρο αξιοπρεπές και άξιο θαυμασμού και... όχι ντροπής».