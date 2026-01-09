Χιμένεθ: «Η δική μας υποχρέωση είναι σε κάθε παιχνίδι να παλεύουμε για τους τρεις βαθμούς»

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ ενόψει ΑΕΚ, στην κάμερα της NOVA

Για το ντέρμπι με την ΑΕΚ μίλησε ο Μανόλο Χιμένεθ στο συνδρομητικό κανάλι, με τον Ισπανό προπονητή -μεταξύ άλλων- να τονίζει πως “αυτή τη στιγμή στα αποδυτήρια είμαστε μια οικογένεια”. Αναλυτικά όσα δήλωσε στη NOVA:

Αρχικά, στον Μανόλο Χιμένεθ τέθηκε το ερώτημα τι είδους συνθήκες έχει διαμορφώσει στο εσωτερικό του Άρη αυτό το μικρό σερί των δύο νικών στο πρωτάθλημα με τον Αστέρα Aktor και στο Κύπελλο με τον Παναιτωλικό. Απάντησε:

“Είναι υποχρέωσή μας να προσπαθούμε να νικάμε σε κάθε παιχνίδι! Γίνονται πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, όταν νικάμε. Δεν το βλέπουμε ως κάτι ιδιαίτερο αυτό το μικρό σερί, αλλά ως υποχρέωσή μας να παίρνουμε νίκες. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε με τους επόμενους αντιπάλους μας. Έχουμε επίγνωση, όμως, ότι είμαστε μια δυνατή ομάδα, που μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε αντίπαλο!”

Η ΑΕΚ είναι πρωτοπόρος στη βαθμολογία της SL και με επτά νίκες σερί στο πρωτάθλημα. Ο Χιμένεθ ρωτήθηκε αν αυτό διαμορφώνει εκ των προτέρων κάποια κατάσταση στο μεταξύ των δύο ερχόμενων αντιπάλων παιχνίδι. Είπε:

“Η ΑΕΚ λόγω μπάτζετ είναι υποχρεωμένη να διεκδικεί την πρώτη θέση και να κάνει πρωταθλητισμό. Η δική μας υποχρέωση είναι σε κάθε παιχνίδι να παλεύουμε για τους τρεις βαθμούς και να προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα στο βαθμολογικό πίνακα”.

Ερωτώμενος ο προπονητής του Άρη πώς πρέπει η ομάδα του να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ τόνισε:

“Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ΑΕΚ με την αυτοπεποίθηση ότι αν δώσουμε το 100% κι είμαστε πλήρως συγκεντρωμένοι, μπορούμε να νικήσουμε! Φυσικά, πρέπει να είμαστε προσηλωμένοι στην άμυνά μας σε αυτό το παιχνίδι”.

Στη συζήτηση με τον προπονητή του Άρη μπήκαν και οι αριθμοί:

η ΑΕΚ είναι η δεύτερη καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα με 11 γκολ παθητικό κι ο Άρης είναι η δεύτερη χειρότερη επίθεση με 13 γκολ στο ενεργητικό του. Ρωτήθηκε ο Ισπανός τεχνικός πώς ματσάρουν αυτά στην ερχόμενη αναμέτρηση. Δήλωσε:

“Πράγματι, τα στατιστικά λένε αυτά. Παίζει μεγάλο ρόλο ο προϋπολογισμός της κάθε ομάδας και οι παίκτες που διαθέτει. Εμείς, όμως, είμαστε η ομάδα που έχουμε μεγαλύτερη όρεξη να αποδείξουμε πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο!”.

Σε ό,τι αφορά αν είναι έξτρα ώθηση για τον Άρη ότι δεν έχει νίκη σε ντέρμπι ως τώρα στη σεζόν, ο Μανόλο Χιμένεθ, βλέποντας το ποτήρι μισογεμάτο, άφησε να εννοηθεί ότι είναι:

“Από την άλλη μεριά, όμως, δεν έχουμε χάσει κάποιο ντέρμπι στην έδρα μας. Γι’ αυτό πρέπει να ψάχνουμε τα θετικά διδάγματα κι όχι μόνο τα αρνητικά”.

Στο τέλος του 2025 ο Χιμένεθ είχε δηλώσει ότι θα είναι χαρούμενος, αν στο ξεκίνημα του 2026 έχει επιστροφές παικτών από τραυματισμούς. Σήμερα, λοιπόν, ρωτήθηκε, αν πράγματι είναι χαρούμενος με τις επιστροφές που μετράει. Υπερθεμάτισε, λέγοντας:

“Όταν τρεις μήνες αγωνίζεσαι σχεδόν με μισή ομάδα κι έχεις παίκτες που βρίσκονται εκτός για διάφορους λόγους, η επάνοδος αυτών των παικτών είναι σα να κάνεις καινούργιες μεταγραφές. Ότι επανέρχονται, σημαίνει ότι προπονούνται, όμως, πρέπει εμείς να τους φέρουμε στο 100%”.

Από τον Χιμένεθ ζητήθηκε να απαντήσει με το χέρι στην καρδιά, αν συζήτησε με τους παίκτες του στα αποδυτήρια την ομαδική αγκαλιά που του έκαναν μετά το γκολ του Λορέν Μορόν κόντρα στον Παναιτωλικό. Σχολίασε με περηφάνια:

“Αυτός ο πανηγυρισμός δείχνει ότι αυτή τη στιγμή στα αποδυτήρια είμαστε μια οικογένεια. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν καλύτερα αποδυτήρια στην Ελλάδα από τα δικά μας!”