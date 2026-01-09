«Διπλό» στη Λεμεσό απέναντι στην ΑΕΛ η Ομόνοια

Με κορυφαίο τον Φαμπιάνο κάτω από τα δοκάρια και σκόρερ τους Γιόβετιτς και Μαέ, οι «πράσινοι» επικράτησαν με 2-0 της μαχητικής ΑΕΛ στη Λεμεσό, για την 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ομάδα της Λευκωσίας άνοιξε το σκορ στο 20ό λεπτό με τον Γιόβετιτς, σε ένα διάστημα όπου εκμεταλλεύτηκε την αποτελεσματικότητά της.

Η ΑΕΛ προσπάθησε έντονα να αντιδράσει, δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, ωστόσο βρήκε απέναντί της έναν εξαιρετικό Φαμπιάνο, ο οποίος κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Όσο περνούσε η ώρα και οι γηπεδούχοι ρίσκαραν, η Ομόνοια βρήκε χώρους και στο 88’ ο Μαέ «σφράγισε» τη νίκη, βάζοντας τέλος στις ελπίδες της ΑΕΛ για θετικό αποτέλεσμα.

Με αυτό το τρίποντο, το 12ο της φετινής σεζόν, η Ομόνοια παραμένει μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας με 29 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά της. Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΛ έμεινε στους 24 βαθμούς, πληρώνοντας την αναποτελεσματικότητα στις τελικές προσπάθειες.