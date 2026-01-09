MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Με ασίστ Ελ Κααμπί το 0-1 του Μαρόκου! (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ο Ελ Κααμπί... σέρβιρε με το κεφάλι στον Μπραχίμ Ντίαθ το 0-1 του Μαρόκου απέναντι στο Καμερούν με φόντο τα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα.

Δείτε την ασίστ του Ελ Κααμπί με το κεφάλι:

Με ασίστ Ελ Κααμπί το 0-1 του Μαρόκου! (vid)