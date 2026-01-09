Άρης: Πάτησε Θεσσαλονίκη ο Χόνγκλα (pic)

Ο Μάρτιν Χόνγκλα έφτασε πριν από λίγη ώρα στο αεροδρόμιο Μακεδονία για λογαριασμό του Άρη.

Η πολυαναμενόμενη ώρα της άφιξης του Μάρτιν Χόνγκλα, για την οποία ενημερωθήκατε εξ αρχής από το SDNA.gr, έφτασε.

Ο Καμερουνέζος προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγα λεπτά και αναμένεται να περάσει άμεσα από ιατρικές εξετάσεις ώστε να υπογράψει με τους κιτρινόμαυρους ως δανεικός, μέχρι το καλοκαίρι.

Για τον παίκτη υπάρχει οψιόν αγοράς ύψους 1.3 εκ. ευρώ και ο Μανόλο Χιμένεθ θέλει να τον έχει άμεσα στις υπηρεσίες του, ώστε να διαθέτει μια αξιόπιστη λύση για τα χαφ στις επόμενες αναμετρήσεις.