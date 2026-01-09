Γκρόβα: «Απέρριψε τα 8 εκατ. του Παναθηναϊκού για Αντίνο η Γοδόι Κρουζ!» (pic)

Σύμφωνα με δημοσιογράφο από την Αργεντινή, η Γοδόι Κρουζ απέρριψε και την βελτιωμένη πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Σαντίνο Αντίνο.

Το σκληρό... πόκερ για την υπόθεση του Σαντίνο Αντίνο συνεχίζεται, με τον Παναθηναϊκό να κάνει ακόμα καλύτερη πρόταση και να προσφέρει -σύμφωνα με τους Αργεντινούς- 8 εκατ. ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.

Ούτε αυτή η πρόταση όμως ήταν ικανή να πείσει τον ισχυρό άνδρα της Γοδόι Κρουζ, που σύμφωνα με τον Χερμάν Γκαρθία Γκρόβα την απέρριψε, αφού είναι αποφασισμένος να παραχωρήσει τον παίκτη στην Ρίβερ Πλέιτ.

Οι εξελίξεις αναμένονται με τεράστιο ενδιαφέρον, με το «Τριφύλλι» να κάνει ό,τι μπορεί, τον παίκτη να πιέζει για να ντυθεί στα πράσινα, αλλά τον Χοσέ Μανσούρ να «μπλοκάρει» με κάθε τρόπο την μεταγραφή, επιδιώκοντας να στείλει τον ποδοσφαιριστή στους «Μιγιονάριος».

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