Στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής η Σενεγάλη με «χρυσό» γκολ

Η Σενεγάλη εξασφάλισε την πρόκριση στους ημιτελικούς του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, νικώντας το Μάλι με 1-0 σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και κλειστό παιχνίδι.

Το παιχνίδι κρίθηκε από ένα λάθος της άμυνας του Μάλι στο 27ο λεπτό, όταν ο Εντιαγέ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια του τερματοφύλακα και με πλασέ σε κενή εστία έβαλε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

Η αποστολή των «Αετών» δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο λίγο πριν την ανάπαυλα, αφού ο Μπισουμά αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Παρά τις προσπάθειες του Μάλι να αντιδράσει, η Σενεγάλη διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά της και κράτησε το αποτέλεσμα μέχρι το τέλος, παίρνοντας το εισιτήριο για τους «4» της διοργάνωσης.