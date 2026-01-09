«Νέα πρόταση του Παναθηναϊκού, δίνει 8 εκατ. για το 70% του Σαντίνο - Εκτός μάχης η Ρίβερ» (vid)

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μεταδίδουν από την Αργεντινή, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε πρόταση ύψους 8 εκατ. ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων του Σαντίνο Αντίνο, με την Ρίβερ Πλέιτ να βγαίνει πλέον... εκτός μάχης.

Ο Παναθηναϊκός είναι αποφασισμένος να κάνει δικό του τον Σαντίνο Αντίνο, παρά την εκπεφρασμένη επιθυμία του προέδρου της Γοδόι Κρουζ να δώσει τον παίκτη στην Ρίβερ Πλέιτ.

Οι «πράσινοι» είχαν ήδη καταθέσει καλύτερη πρόταση από τους «Μιγιονάριος» και σύμφωνα με τον Σεμπάστιαν Σρουρ -δημοσιογράφο που αποκάλυψε το θέμα- επανήλθαν, προσφέροντας 8 εκατ. ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων του Αργεντινού εξτρέμ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του, η Ρίβερ Πλέιτ τίθεται πια εκτός... μάχης και μένει να φανεί εάν το «σήριαλ» θα ολοκληρωθεί με αίσιο τρόπο για τους «πράσινους».

Η ανάρτησή του:

«ΤΩΡΑ! Μια ακόμα πρόταση έφτασε από τον Παναθηναϊκό, με 8 εκατ. ευρώ για το 70% του Αντίνο. Διαπραγματεύονται τώρα. Η Ρίβερ είναι εκτός μάχης».