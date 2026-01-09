Καλογερόπουλος: «Ζω το όνειρο μου στον Ολυμπιακό – Αρχηγάρα ο Ρέτσος»

O Aλέξης Καλογερόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της NOVA, μία ημέρα πριν την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και μεταξύ άλλων αποθέωσε τον Παναγιώτη Ρέτσο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ματς με τον Ατρόμητο: “Σίγουρα το προσεγγίζουμε με τον ίδιο τρόπο όπως όλα τα παιχνίδια. Θέλουμε πάντα να είμαστε νικητές. Δεν υποτιμούμε τον αντίπαλο, όμως ακολουθούμε το πλάνο μας και πάμε όλα για όλα“.

Για το βραβείο του MVP στο Betsson Super Cup: “Σίγουρα με ανεβάζει πολύ ψυχολογικά. Μόνο και μόνο που είμαι στον Ολυμπιακό, που είναι η ομάδα που αγαπώ από μικρός, είναι ήδη η ψυχολογία μου στα ύψη. Αυτό μου δείχνει ότι η δουλειά μου ανταμοίβεται, αλλά ουσιαστικά όλα ξεκινούν τώρα”.

Για το ότι παίζει στην ομάδα που υποστήριζε από παιδί: “Σίγουρα είναι αυτό που είχα από παιδί, είμαι ένα παιδί που ζει τον όνειρό του. Το είχα φανταστεί, όπως πολλά παιδιά, να παίζω στον Ολυμπιακό, να κάνω πράγματα, είναι χαρά και τιμή να βρίσκομαι εδώ”.

Για τα δύσκολα παιχνίδια στη συνέχεια: “Η ομάδα σίγουρα είναι έτοιμοι. Έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Σε όλα τα παιχνίδια πάμε να κερδίσουμε, τίποτα λιγότερο. Θα παίξει ρόλο και η κούραση, αλλά για αυτό δουλεύουμε καθημερινά, να είμαστε όλοι διαθέσιμοι.

Για τον Πάνο Ρέτσο: “Από όλους τους αρχηγούς που έχω δει είναι διαφορετικός. Με προωθεί, με βοηθάει συνέχεια να βγάζω τον καλύτερό μου εαυτό και να γίνομαι καλύτερος. Ακόμα και όταν κάνω λάθη δεν πέφτει να με φάει, πάντα σε βοηθάει να γίνεις καλύτερος. Τον παρακολουθώ από παλιά, σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε στην ίδια ομάδα”.