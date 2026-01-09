Ντρκούσιτς: Ηγέτης στη Σότσι, όνειρο ζωής στο Βελιγράδι και τώρα στο… κάδρο του ΠΑΟΚ

Το SDNA κάνει rewind στο χρόνο, στην πρώτη θητεία του 26χρονου στόπερ επί ρωσικού εδάφους καθώς και στην εκπλήρωση ενός παιδικού ονείρου.

Στο τρέχον παζάρι του Ιανουαρίου η υπόθεση του Βάνια Ντρκούσιτς παραμένει ενεργή για τον ΠΑΟΚ, με τη Ζενίτ να κρατά σκληρή στάση, γνωρίζοντας ότι πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με ανεβασμένο status στην αγορά.

Όσοι όμως γνωρίζουν καλά την πορεία του Σλοβένου κεντρικού αμυντικού, επιμένουν πως το πραγματικό του αγωνιστικό προφίλ δεν «χτίστηκε» στην Αγία Πετρούπολη (εκεί όπου διαφημίστηκε ακόμα περισσότερο το όνομά του στις αγορές), αλλά νωρίτερα και μάλιστα μέσα από συνθήκες που αποκαλύπτουν χαρακτήρα, προσωπικότητα και ηγετικά στοιχεία.

Η θητεία στη Σότσι αποτέλεσε το σημείο καμπής της καριέρας του.

Εκεί, ο Ντρκούσιτς δεν ήταν απλώς βασικός στόπερ, αλλά εξελίχθηκε σε παίκτη αναφοράς για την ομάδα.

Με 66 συμμετοχές – 4 γκολ – 2 ασίστ, σταθερό χρόνο συμμετοχής και αυξημένες ευθύνες, κατάφερε να κερδίσει τον σεβασμό των αποδυτηρίων.

Σε τέτοιο βαθμό ώστε σύμφωνα με μαρτυρίες από το εσωτερικό της ομάδας, οι ίδιοι οι συμπαίκτες του τον επέλεξαν για ηγετικό ρόλο.

Άνθρωποι που τον έζησαν στη Σότσι μιλούν για έναν στόπερ «χαμηλών τόνων», με έντονη ποδοσφαιρική αντίληψη και ικανότητα να οργανώνει την άμυνα, στοιχεία που τον έφεραν στο προσκήνιο των μεγάλων συλλόγων της Ρωσίας και προκάλεσαν την μετέπειτα…προαγωγή στη Ζενίτ.

Δεν είναι τυχαίο ότι εκείνη την περίοδο άρχισε να αντιμετωπίζεται ως στόπερ επιπέδου κορυφής για το ρωσικό πρωτάθλημα κι όχι απλώς ως μια ανερχόμενη περίπτωση.

Η θητεία στον Ερυθρό Αστέρα και το παιδικό όνειρο

Ακολούθησε ο Ερυθρός Αστέρας που για τον ίδιο τον Ντρκούσιτς, η μετακίνηση στο Βελιγράδι δεν ήταν απλώς μια ποδοσφαιρική επιλογή, αλλά προσωπική υπόθεση.

Σε δηλώσεις του είχε παραδεχτεί ότι το να φορέσει τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα αποτελούσε παιδικό όνειρο, κάτι που εξηγεί και το ξεχωριστό πάθος με το οποίο αντιμετώπισε αυτή την (εξάμηνη) σελίδα της καριέρας του.

Από την πλευρά τους, οι άνθρωποι του Ερυθρού Αστέρα δεν έκρυψαν ότι θεωρούσαν την απόκτησή του κίνηση ουσίας, τονίζοντας πως με τον Ντρκούσιτς η αμυντική γραμμή γινόταν πιο δυνατή και πιο «σκληρή».

Ο Σλοβένος στόπερ έχει μάθει να κουβαλά ευθύνες και να στέκεται σε ομάδες με απαιτήσεις, πρωταθλητισμό και έντονη εσωτερική πίεση.

Το αν το deal με τον ΠΑΟΚ θα προχωρήσει είναι θέμα (λεπτής) διαπραγμάτευσης. Το γιατί ο Ντρκούσιτς βρίσκεται ψηλά στη λίστα, όμως, έχει ήδη «απαντηθεί» από το ίδιο του το παρελθόν.