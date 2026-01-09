«Νέα προσπάθεια της Ρίβερ για Αντίνο, ίδια η απάντηση» (pic)

Σύμφωνα με τον Σεμπάστιαν Σρουρ, η Ρίβερ Πλέιτ έκανε νέα προσπάθεια για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο, η οποία έπεσε και πάλι στο... κενό.

Ο «πόλεμος» ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ρίβερ Πλέιτ συνεχίζεται, με τις δύο ομάδες να επιδιώκουν να αποκτήσουν από την Γοδόι Κρουζ τον Σαντίνο Αντίνο.

Η διοίκηση του συλλόγου της Μεντόσα θέλει ξεκάθαρα να πουλήσει τον παίκτη στους «Μιγονάριος», όμως το «Τριφύλλι» έχει για σύμμαχο τον ίδιο τον Αργεντινό εξτρέμ, που έχει τονίσει σε όλους ότι θέλει να ντυθεί στα πράσινα.

Σύμφωνα με τον Σεμπάστιαν Σρουρ, τον δημοσιογράφο που αποκάλυψε το θέμα, η Ρίβερ έκανε άλλη μια απόπειρα για να πείσει τον ταλαντούχο άσο, λαμβάνοντας ξανά την ίδια απάντηση: ότι επιθυμία του είναι να παίξει στην Ευρώπη.

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