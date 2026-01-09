Μάρτιν Χόνγκλα – Άρης: Η εσωτερική… μετάθεση και ο «διαβασμένος» Μανόλο Χιμένεθ

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον 27χρονο μέσο και τον Ισπανό τεχνικό των «κιτρίνων».

Ο Άρης έφτασε σε συμφωνία με τη Γρανάδα για τον εξάμηνο δανεισμό του Μάρτιν Χόνγκλα.

Ο 27χρονος Καμερουνέζος μέσος έρχεται για να καλύψει μια πολύ συγκεκριμένη ανάγκη στη μεσαία γραμμή των «κιτρίνων», με το παρασκήνιο της υπόθεσης να έχει έντονο ισπανικό…χρώμα.

Το όνομα του Χόνγκλα είχε μπει για πρώτη φορά στη short list του Άρη μέσω του τεχνικού διευθυντή, Ρούμπεν Ρέγιες το περασμένο καλοκαίρι και κατά την περίοδο που ο Μαρίνος Ουζουνίδης βρισκόταν στον πάγκο, χωρίς τότε να αποδειχτεί της μεταγραφικής μοίρας γραφτό να μετακομίσει στην Θεσσαλονίκη.

Το γεγονός ότι λίγους μήνες μετά η υπόθεση προχώρησε και «έδεσε», δεν είναι άσχετο με την παρουσία του Χιμένεθ.

Ο Ισπανός τεχνικός γνωρίζει καλά τον παίκτη από τη θητεία του στα γήπεδα της Ιβηρικής και είχε σχηματίσει ξεκάθαρη εικόνα για το τι μπορεί να προσφέρει.

Αυτό που ζύγισε περισσότερο δεν ήταν μόνο η εμπειρία του Χόνγκλα στη La Liga και στη Segunda, αλλά το προφίλ του.

Ένας ποδοσφαιριστής με ένταση, σωστή τακτική αντίληψη και κυρίως ευχέρεια με την μπάλα στα πόδια.

Λεπτομέρεια που δεν περνά απαρατήρητη: στα πρώτα του χρόνια στην Ισπανία, ο Καμερουνέζος αγωνιζόταν ως στόπερ.

Η υψηλή τεχνική του κατάρτιση και η πολύ καλή ταχύτητα τον «μετέθεσε» πιο μπροστά, στη θέση του αμυντικού χαφ, εκεί όπου μπορεί να συνδυάσει δύναμη και δημιουργία.

Αυτό ακριβώς το στοιχείο εκτιμά ιδιαίτερα ο Χιμένεθ.

Έναν παίκτη που μπορεί να δώσει ισορροπία, να καλύψει χώρους, αλλά και να ξεκινήσει παιχνίδι από χαμηλά, λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος άμυνας και κέντρου. Δεν πρόκειται για έναν «κόφτη» παλαιάς κοπής, αλλά για έναν χαφ σύγχρονης λογικής, με παραστάσεις από απαιτητικό πρωτάθλημα.

Στον Άρη θεωρούν ότι ο εξάμηνος δανεισμός είναι win-win κίνηση. Ο σύλλογος αποκτά έναν παίκτη έτοιμο αγωνιστικά, με εμπειρία και προσαρμοστικότητα, ενώ ο ίδιος ο Χόνγκλα έχει την ευκαιρία να επανεκκινήσει σε ένα περιβάλλον όπου το αγωνιστικό πλάνο του είναι ξεκάθαρο κι έχει έντονο...άρωμα Ισπανίας.