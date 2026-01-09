Με σημαντικές απουσίες στο Περιστέρι ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ατρόμητο για την 16η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος (10/1, 19:30) και ο Μεντιλίμπαρ αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες.

Οι Πειραιώτες κοντράρονται με τους Περιστεριώτες για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League το προσεχή Σάββατο (10/1, 19:30) και ο Μεντιλίμπαρ αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών του.

Ο Βάσκος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ντανιέλ Ποντένσε που αντιμετωπίζει ενοχλήσεις και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο Ροντινέι που ταλαιπωρείται από ίωση. Εκτός επίσης παραμένoυν οι Πιρόλα και Πασχαλάκης με προβλήματα τραυματισμών, όπως και οι διεθνείς στο Κόπα Άφρικα Ελ Κααμπί και Μπρούνο.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.