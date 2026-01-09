ΠΑΟΚ Β: Με Σαρρή η αποστολή για Νέστο

Επιστροφή στη δράση για τη Super League 2, με τον Δικέφαλο να παίζει κομβικό παιχνίδι στην πόλη της Χρυσούπολης κόντρα στον αξιόμαχο Νέστο.
Το ντεμπούτο του αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Γιάννης Σαρρής, με τον 18χρονο υψηλόσωμο χαφ να βρίσκεται κανονικά στην «ασπρόμαυρη» αποστολή.
Αντίθετα, «εκτός» βρίσκονται οι κεντρικοί αμυντικοί Απιατσιόνακ-Λούκας, αλλά και ο Σνάουτσνερ στα χαφ. Απουσίες και οι Χατσίδης, Μπέρδος, Μύθου, με τον τελευταίο να ταλαιπωρείται από γρίπη Α.
Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ Β :
Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Νικολαΐδης, Καστίδης, Πασαχίδης, Κοσίδης, Κωττάς , Μπαταούλας , Πανικίδης, Πολυκράτης, Τσοπούρογλου, Καλόγηρος, Ίκομπονγκ, Αφρίγιε, Καλαϊτσίδης, Αλμασίδης, Σαρρής, Τσιφούτης, Μπάλντε , Κανίς, Μούστμα, Γκιτέρσος.