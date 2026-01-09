ΠΑΟΚ: Εκτίει με Πανσερραϊκό ο Κένι

Ο Τζόντζο Κένι συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες και θα εκτίσει την ποινή του, στο παιχνίδι της Τούμπας κόντρα στον Πανσερραϊκό για την 19η αγωνιστική (01/02).

Ο Άγγλος μπακ θα λείψει μετά από καιρό από το δεξί άκρο της άμυνας του Δικεφάλου, μετρώντας συνεχόμενα 90λεπτα, κυρίως λόγω του τραυματισμού του Σάστρε.

Κόντρα στον Παναθηναϊκό αντίκρισε την τρίτη του κίτρινη κάρτα στο φετινό πρωτάθλημα και ως εκ τούτου θα απουσιάσει, όπως αποφάσισαν οι ιθύνοντες του ΠΑΟΚ, από το παιχνίδι της 19ης αγωνιστικής κόντρα στον Πανσερραϊκό (1 Φεβρουαρίου) στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται πως ο Μαγκομέντ Οζντόεφ έχει δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ στο γήπεδο της Τούμπας για την 17η αγωνιστική, ενώ στο όριο παραμένουν Γιακουμάκης και Κεντζιόρα.